Кувейт сбил три американских истребителя F-15 в результате 'дружественного огня': появились данные о судьбе экипажа

В небе над Кувейтом во время активных боевых действий на Ближнем Востоке произошел серьезный инцидент с американской авиацией. Сразу три истребителя ВВС США были сбиты в результате так называемого "дружественного огня" систем противовоздушной обороны союзников.

Видео дня

В то же время все шесть членов экипажей выжили. Об этом пишет The Times of Israel.

По данным американских военных, три истребителя F-15E Strike Eagle выполняли боевую задачу в рамках операции "Эпическая ярость", которую проводят США вместе с Израилем. Во время полета над территорией Кувейта самолеты, вероятно, были ошибочно идентифицированы кувейтскими системами противовоздушной обороны как вражеские цели и сбиты.

Несмотря на потерю самолетов, все шесть членов экипажей смогли катапультироваться. Их нашли во время поисково-спасательной операции, после чего военных доставили в больницу для медицинского обследования. По официальной информации, их состояние стабильное.

В Кувейте также подтвердили падение американских самолетов. Представитель министерства обороны страны сообщил, что утром было зафиксировано крушение нескольких военных самолетов и найдены члены экипажей. По его словам, все они выжили, а причины инцидента сейчас устанавливаются.

На обнародованном видео видно, как один из реактивных самолетов, вращаясь по спирали, падает на землю в плоском штопоре.

Тем временем в столице страны появились дополнительные признаки напряженной ситуации. Над зданием посольства США в Кувейте утром был виден густой черный дым. Дипломатическая миссия обратилась к гражданам с призывом не посещать здание из-за угрозы новых атак.

В заявлении отметили, что сотрудники посольства находятся в укрытии. Также там предупредили о возможности ракетных и беспилотных ударов по территории страны.

Министерство внутренних дел Кувейта сообщило, что на рассвете силы противовоздушной обороны перехватили неустановленное количество беспилотников, которые двигались в направлении государства.

На фоне обострения ситуации сирены также прозвучали в других городах Персидского залива. Громкие взрывы были слышны в Абу-Даби, Дубае, Дохе, Манаме и Кувейте.

По данным властей, в результате иранских атак в регионе Персидского залива погибли по меньшей мере пять человек, среди них один человек в Кувейте.

Непрерывные и беспрецедентные обстрелы Ирана по странам Персидского залива задели не только военные объекты. Под удары попадает и гражданская инфраструктура – жилые дома, гостиницы, аэропорты и морские порты. Поэтому регион, который долгое время считался одним из самых безопасных на нестабильном Ближнем Востоке, оказался в центре масштабной эскалации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появились спутниковые снимки иранских авиабаз после ударов США и Израиля.

Между тем Тегеран заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

OBOZ.UA следит за событиями на Ближнем Востоке, где продолжается американо-израильская операция против Ирана, в режиме реального времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!