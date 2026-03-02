В Кувейте разбился американский истребитель F-15: момент катастрофы попал на видео

В Кувейте разбился американский истребитель F-15. Пилот успел катапультироваться.

О потере самолета сообщает СІаѕһ Report. В сеть попало видео падения самолета и кадры с пилотом после катастрофы.

Что известно

Утром 2 марта СІаѕһ Report опубликовало срочное сообщение о потере американского самолета на Ближнем Востоке.

"В Кувейте разбился американский истребитель", – говорилось в сообщении.

Ряд медиа уточнили, что речь идет, вероятно, о F-15.

В сети появились кадры падения охваченного огнем самолета. Некоторые медиа также отмечали, что борт был атакован.

Пилот (некоторые СМИ пишут о двух пилотах) успел катапультироваться.

А в сети гуляет видео, на котором, как утверждается, зафиксирован пилот после приземления.

Что именно произошло с американским истребителем – пока доподлинно неизвестно.

Иранские и российские ресурсы синхронно начали публиковать сообщения о якобы поражении самолета иранскими силами.

В то же время появилась также версия о "дружественном огне".

"F-15 падает с неба сегодня утром над Кувейтом, в результате очевидного инцидента "дружественного огня" с участием ВВС США", – указано в сообщении OSINTdefender в сети Х.

