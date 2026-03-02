В Кувейте разбился американский истребитель F-15: момент катастрофы попал на видео
В Кувейте разбился американский истребитель F-15. Пилот успел катапультироваться.
О потере самолета сообщает СІаѕһ Report. В сеть попало видео падения самолета и кадры с пилотом после катастрофы.
Что известно
Утром 2 марта СІаѕһ Report опубликовало срочное сообщение о потере американского самолета на Ближнем Востоке.
"В Кувейте разбился американский истребитель", – говорилось в сообщении.
Ряд медиа уточнили, что речь идет, вероятно, о F-15.
В сети появились кадры падения охваченного огнем самолета. Некоторые медиа также отмечали, что борт был атакован.
Пилот (некоторые СМИ пишут о двух пилотах) успел катапультироваться.
А в сети гуляет видео, на котором, как утверждается, зафиксирован пилот после приземления.
Что именно произошло с американским истребителем – пока доподлинно неизвестно.
Иранские и российские ресурсы синхронно начали публиковать сообщения о якобы поражении самолета иранскими силами.
В то же время появилась также версия о "дружественном огне".
"F-15 падает с неба сегодня утром над Кувейтом, в результате очевидного инцидента "дружественного огня" с участием ВВС США", – указано в сообщении OSINTdefender в сети Х.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появились спутниковые снимки иранских авиабаз после ударов США и Израиля.
Между тем Тегеран заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".
OBOZ.UA следит за событиями на Ближнем Востоке, где продолжается американо-израильская операция против Ирана, в режиме реального времени.
