"Запрос понятен": в Украине планируют ввести четкие сроки службы через механизм контрактов

В Украине работают над внедрением четких сроков службы. Сделано это будет через систему контрактов.

Заключать их смогут, в частности, и те военнослужащие, которые попали в армию по мобилизации. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал ВСУ Павел Палиса в интервью "Донбасс.Реалии".

По словам Палисы, для всех украинских военных сейчас готовят внедрение четких сроков службы через систему контрактов.

Новые контракты смогут заключать, в частности, и мобилизованные. Таким образом военно-политическое руководство страны планирует осуществить постепенный переход к контрактной армии.

"В целом технически нужно было оттестировать все процедуры, которые составят базу для более широкого контракта, который смогут подписывать, в том числе, и мобилизованные уже граждане Украины с целью получения четких сроков службы и с целью мотивации таких людей, и плавного перехода из мобилизованной армии к контрактной", – отметил Палиса.

По его словам, еще при предыдущем министре обороны, Рустеме Умерове, был разработан законопроект о новых контрактах, его даже успели подать в Верховную Раду. Но действующий глава оборонного ведомства Михаил Федоров взялся за доработку документа.

"В ближайшее время мы все ждем предложенный новый проект. Запрос на сроки службы — он понятен, и мы попробуем все-таки его реализовать путем контрактов. Но тоже надо учитывать и текущую ситуацию на фронте", – подчеркнул Палиса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейскиепартнеры могут предоставить Украине дополнительную поддержку, если украинская армия перейдет с мобилизации на контрактную службу. По его словам, нынешняя помощь от Европы важна, но ее недостаточно для обеспечения паритета с Россией.

