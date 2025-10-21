'Конец ХАМАС будет быстрым': Трамп сделал громкое заявление о намерениях союзников на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности союзников войти в сектор Газы, чтобы навести там порядок. Однако американский лидер еще дает шанс террористической группировке ХАМАС исправиться.

А этим странам и Израилю, которые готовы ввести свои войска, сказал, что возобновлять боевые действия "еще не время". Об этом Трамп сообщил в своей соцсети в Truth Social.

В то же время он дал понять, что у ХАМАС еще остается шанс исправиться, но в случае невыполнения договоренностей последствия будут "быстрыми, свирепыми и жестокими".

"Многочисленные наши ТЕПЕР БОЛЬШИЕ СОЮЗНИКИ на Ближнем Востоке и в окружающих его районах прямо и решительно, с большим энтузиазмом сообщили мне, что они будут приветствовать возможность, по моей просьбе, войти в ГАЗИ с тяжёлыми силами и "исправить ситуацию с нашим ХАМАС", если ХАМАС будет продолжать действовать плохо, нарушая своё соглашение с нами. Такой любви и духа к Ближнему Востоку не видели уже тысячу лет! Это прекрасное зрелище! Я сказал этим странам и Израилю: "ЕЩЕ НЕТ!" Еще есть надежда, что ХАМАС сделает то, что правильно. Если они этого не сделают, конец ХАМАСа будет БЫСТРЫМ, ЯРОСТНЫМ И ЖЕСТОКИМ!" – отметил президент США.

Кроме того, Трамп поблагодарил ряд стран, в частности упоминал Индонезию и её лидера за "всю помощь" и "внимание к вопросу".

Что предшествовало

Еще 9 октября Дональд Трамп на заседании правительства в Вашингтоне объявил о достигнутых договоренностях об освобождении израильских заложников и завершении войны между Израилем и ХАМАС.

Впоследствии ХАМАС заявил об официальном завершении войны с Израилем и начале постоянного прекращения огня.

10 октября в секторе Газа официально вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. ЦАХАЛ сообщил, что израильские войска завершили начальный отвод своих войск к согласованным позициям.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года. В свою очередь Израиль освободил некоторых палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

Трамп знает, что все 20 заложников вернулись и "чувствуют себя настолько хорошо, насколько можно ожидать". Однако он не считает, что указанная часть соглашения выполнена, потому что "тела погибших, вопреки обещаниям, еще не возвращены".

Также президент США пообещал силой разоружить террористическую группировку ХАМАС, если боевики не сделают этого сами. Он не уточнил, кто именно будет силой принуждать террористов, но сослался на мирные договоренности с Израилем.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля и службы безопасности страны получили приказ "принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа". Это произошло после того, как 19 октября ХАМАС нарушил режим прекращения огня.

