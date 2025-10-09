Начало постоянного прекращения огня: ХАМАС объявил о завершении войны с Израилем

ХАМАС заявил об официальном завершении войны с Израилем и начале постоянного прекращения огня. Договоренности предусматривают открытие пограничного перехода Рафах в двух направлениях, а также освобождение всех женщин и детей, находящихся в израильских тюрьмах.

Как передает Reuters, об этом сегодня 9 октября сообщил глава политического крыла движения Халил аль-Хайя в телевизионном обращении. Он отметил, что движение получило гарантии от Соединенных Штатов, арабских посредников и Турции, что война в Газе закончена навсегда. Информацию также подтвердило агентство Al Jazeera.

Реакция израильских политиков

На фоне объявления о прекращении войны израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что его партия "Еврейская сила" выйдет из правительства, если ХАМАС не будет полностью распущен.

"Если правительство ХАМАС не будет демонтировано, или если нам только скажут, что его больше нет, но фактически оно продолжит существование под другим видом – мы разрушим коалицию", – говорится в заявлении Бен-Гвира. Он также отметил, что его партия будет голосовать против мирного соглашения.

По информации израильских СМИ, заседание правительственного кабинета безопасности, на котором будут решать вопрос утверждения мирного плана, еще продолжается. Более широкое заседание правительства, посвященное соглашению, было отложено. Ожидается, что прекращение огня вступит в силу в течение 24 часов после утверждения документа, а освобождение заложников из Газы состоится в течение 72 часов после этого.

Ситуация вокруг Газы

Лидер йеменских хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что его группировка будет внимательно следить за соблюдением Израилем условий соглашения. Если израильская сторона не выполнит свои обязательства, хуситы возобновят поддержку Газы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Дональд Трамп объявил о достигнутых договоренностях об освобождении израильских заложников и завершении войны между Израилем и ХАМАС. Заложники, захваченные боевиками ХАМАС, должны быть освобождены в понедельник или во вторник. По его словам, это станет частью более широкого мирного соглашения между сторонами, подписание которого ожидается уже в ближайшее время. В обмен Израиль пообещал освободить группу палестинских заключенных из своих тюрем.

