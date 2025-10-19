ХАМАС сорвал перемирие: Нетаньяху приказал принять меры против боевиков после нападения на израильских военных

Армия обороны Израиля и службы безопасности страны получили приказ "принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа". Это произошло после того, как 19 октября ХАМАС нарушил режим прекращения огня.

Видео дня

Соответствующее распоряжение отдал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его пресс-служба сообщила, что глава правительства провел консультации с министром обороны Исраэлем Кацем и главами ШАБАКа и Моссада.

Перемирие под угрозой?

В воскресенье Армия обороны заявила, что палестинские террористы открыли огонь из гранатометов и снайперского оружия по израильским силам, действующим в районе города Рафах на юге сектора Газа.

Военнослужащие в тот момент действовали на восточной стороне "желтой линии" – территории, находящейся под контролем ЦАХАЛ в соответствии с соглашением о прекращении огня с ХАМАС, – чтобы уничтожить террористическую инфраструктуру в этом районе "в соответствии с договоренностями".

Израиль ответил авиационными и артиллерийскими ударами по объектам террористов, чтобы "устранить угрозы". Эти атаки уничтожили несколько туннелей и зданий, где были обнаружены боевики.

В ХАМАС отрицают, что открывали огонь первыми, обвиняя израильскую сторону.

Перемирие было шатким и до этого инцидента. По данным Reuters, ключевым камнем преткновения был вопрос возвращения тел заложников, которые остаются у боевиков. Представители ХАМАС признавали, что не вернули всех убитых, оправдываясь, что передали все тела, которые нашли среди завалов.

Что предусматривает соглашение между Израилем и ХАМАС

Прекращение огня, достигнутое между Израилем и ХАМАС, официально вступило в силу в четверг, 10 октября, в 12:00. Договоренности основы на предложении, выдвинутом президентом США Дональдом Трампом.

Согласно этому плану, Израиль не будет контролировать или аннексировать Газу, а израильские войска должны быть выведены из региона после освобождения израильских заложников.

Заложники, оставшиеся в живых, были освобождены 13 октября. ЦАХАЛ частично вывел свои силы – до так называемой "желтой линии", границы внутри Газы. На "желтой линии" израильские военные по-прежнему контролируют около половины анклава.

Согласно договоренностям, они отойдут еще дальше после выполнения других условий и, после развертывания Международных стабилизационных сил (ISF), передислоцируются к "красной линии". А затем, как только Газа перейдет под контроль новой переходной власти, будет еще один отвод войск.

Конкретные сроки в мирном плане Трампа не указаны. В тексте также говорится о полной "демилитаризации сектора Газа", ​​но подробностей, как это будет осуществлено, нет.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 октября Трамп обещал силой разоружить ХАМАС, если боевики не сделают этого сами. Он не уточнил, кто именно будет силой принуждать террористов, но позже намекнул, что это может сделать сам Израиль.

– 19 октября палестинская террористическая организация ХАМАС передала Израилю тела еще двух заложников. По состоянию на воскресенье 16 убитых израильтян по-прежнему находились в секторе Газа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!