Николай Княжицкий
Народный депутат от партии "Европейская солидарность"

Блог | Хаос во власти стоит нам человеческих жизней. Честно признаем?

Хаос во власти стоит нам человеческих жизней. Честно признаем?

На фронті бракує людей. Багато СЗЧ (люди тікають), ті, хто є перевантажені бойовими задачами й не мають коли вчитися використовувати обладнання.

Чому багато СЗЧ? Причин декілька. Є такі, які криються у минулому (вся ця російська культурна окупація, до прикладу). Але є і такі, які виникли під час повномасштабки.

Серед них:

  • Невизначеність з майбутнім, тобто термінами служби;
  • Розчарування у державних лідерах і інституціях: чому я повинен їх захищати, якщо вони так крадуть;
  • Очікування швидкого миру, який часом обіцяє влада;
  • Багато з цих настроїв шкодить і мобілізації.

ТЦК цих проблем не вирішить. Мобілізація — це свідчення зрілості нації та готовності себе захистити.

Звичайно, убивцю військового з ТЦК потрібно судити. Але смерть працівника ТЦК, як і багатьох військових на фронті, як і втрати населених пунктів на совісті тих, хто створює, як каже агресор "першопричини конфліктів".

Лише ефективність державного управління і фахова інформаційна політика та безпека можуть змінити ситуацію. А рокіровки "єрмаків" на Банковій і піар на марафоні та в телеграмі не допоможуть.

