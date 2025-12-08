Говорячи про війну, ми губимо причинно-наслідкові звʼязки, бо не бажаємо думати про наслідки.

На фронті бракує людей. Багато СЗЧ (люди тікають), ті, хто є перевантажені бойовими задачами й не мають коли вчитися використовувати обладнання.

Чому багато СЗЧ? Причин декілька. Є такі, які криються у минулому (вся ця російська культурна окупація, до прикладу). Але є і такі, які виникли під час повномасштабки.

Серед них:

Невизначеність з майбутнім, тобто термінами служби;

Розчарування у державних лідерах і інституціях: чому я повинен їх захищати, якщо вони так крадуть;

Очікування швидкого миру, який часом обіцяє влада;

Багато з цих настроїв шкодить і мобілізації.

ТЦК цих проблем не вирішить. Мобілізація — це свідчення зрілості нації та готовності себе захистити.

Звичайно, убивцю військового з ТЦК потрібно судити. Але смерть працівника ТЦК, як і багатьох військових на фронті, як і втрати населених пунктів на совісті тих, хто створює, як каже агресор "першопричини конфліктів".

Лише ефективність державного управління і фахова інформаційна політика та безпека можуть змінити ситуацію. А рокіровки "єрмаків" на Банковій і піар на марафоні та в телеграмі не допоможуть.