ХАМАС освободил первых семь заложников, их передали Красному Кресту: в Тель-Авиве люди вышли на площади и оставили 'послание' Трампу. Фото и видео

В понедельник, 13 октября, группировка ХАМАС освободила первых семерых израильских заложников согласно условиям соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Их передали Красному Кресту.

Об этом сообщает The Times of Israel. Событие произошло около 8 утра по местному времени, ожидается, что остальные заложники будут освобождены в 10:00 в Хан-Юнисе.

Среди освобожденных заложников – Матан Ангрест, братья Гали, Зив Берман, Алон Охель, Эйтан Мор, Омри Миран и Гай Гильбоа-Далал.

Сейчас представители Красного Креста передают их военным Армии обороны Израиля в Газе. После этого освобожденных сопроводят в военный центр вблизи Рейма, где они пройдут первичный медицинский и психологический осмотр, а также встретятся с родными.

13 октября ХАМАС должен освободить 20 заложников

Ранее террористическая группировка обнародовала список из 20 живых заложников, которых планируют освободить сегодня. В перечень вошли те же лица, имена которых ранее были переданы Израилю во время переговоров и подтверждены в рамках договоренностей по освобождению живых заложников, это – Бар Куперштейн, Эвьятар Давид, Йосеф-Хаим Охана, Сертв Кальфон, Авинатан Ор, Элкана Бохбот, Максим Херкин, Нимрод Коэн, Матан Зангаукер, Давид Кунио, Эйтан Хорн, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман, Омри Миран, Алон Охель, Гай Гильбоа-Далал, Ром Браслабски, Ариэль Конио.

В Тель-Авиве собралась толпа и оставила послание Трампу

В связи с этим, на площади в Тель-Авиве собралась десятитысячная толпа. Люди обнимаются, поют и размахивают флагами, глядя на гигантский экран, на котором транслируются новости.

На одном из пляжей Тель-Авива установили огромный плакат с надписью "Спасибо" в честь президента США Дональда Трампа. На баннере изображен силуэт головы Трампа над двумя синими полосами и звездами Давида, напоминающими израильский флаг. Рядом размещено слово "дом" на английском и иврите.

Ожидается, что Трамп прибудет в Израиль в ближайшие часы, чтобы принять участие в праздновании договоренностей между Израилем и ХАМАС по освобождению еще 48 заложников и прекращению войны.

Напомним, накануне ХАМАС заявил об официальном завершении войны с Израилем и начале прекращения огня. Согласно договоренностям, предполагается открытие пограничного перехода Рафах в двух направлениях, а также освобождение всех женщин и детей, находящихся в израильских тюрьмах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Дональд Трамп объявил о достигнутых договоренностях об освобождении израильских заложников и завершении войны между Израилем и ХАМАС. По его словам, это станет частью более широкого мирного соглашения между сторонами, подписание которого ожидается уже в ближайшее время. В обмен Израиль пообещал освободить группу палестинских заключенных из своих тюрем.

