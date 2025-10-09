'Мы добились освобождения заложников': Трамп объявил о конце войны между Израилем и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп сегодня 9 октября объявил о достигнутых договоренностях об освобождении израильских заложников и завершении войны между Израилем и ХАМАС. Заложники, захваченные боевиками ХАМАС, должны быть освобождены в понедельник или во вторник.

Об этом Трамп заявил на заседании правительства в Вашингтоне. По его словам, это станет частью более широкого мирного соглашения между сторонами, подписание которого ожидается уже в ближайшее время. В обмен Израиль пообещал освободить группу палестинских заключенных из своих тюрем.

Планы восстановления Газы

Американский президент сообщил, что уже в эти выходные отправится в Египет, где должно состояться официальное подписание соглашения о мире в Секторе Газа. После этого, по словам Трампа, территорию планируют полностью отстроить.

"В том регионе некоторые страны имеют огромные богатства... То, что они сделают, станет чудом для Газы", – сказал он, намекая на участие государств Персидского залива в финансировании восстановления региона.

Трамп намекнул на Украину

Президент США заявил, что война в Газе стала уже восьмым конфликтом, который ему удалось урегулировать во время пребывания в должности. Говоря об этом, Трамп упомянул и о войне России против Украины, намекнув, что мир между Киевом и Москвой может быть следующей его дипломатической целью.

"Помните, мы урегулировали семь войн или крупных конфликтов... Эх, а это уже восьмой. И я думал, что быстрее всего будет с Россией и Украиной, и считаю, что это также произойдет. Однако пока они теряют около семи тысяч человек в неделю..." – сказал он.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 29 сентября, встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Во время встречи глава Белого дома объявил план прекращения огня в секторе Газа, который состоит из 20 пунктов.

Он, в частности, предусматривает возвращение всех заложников, демилитаризацию Газы, восстановление административных институтов в секторе и передачу его под внешнее управление, амнистию ХАМАС и предоставление Палестине возможности установления государства.

После этого Трамп дал "последнее предупреждение" террористической организации ХАМАС. Он установил точный дедлайн, до истечения которого ХАМАС должен был согласиться на его мирный план по сектору Газы.

В конце концов боевики ХАМАС согласились освободить всех израильских заложников, которых они удерживали с 7 октября 2023 года, и передать тела погибших в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. Также террористическая группировка согласилась на некоторые другие пункты.

В связи с этим американский лидер призвал Израиль немедленно прекратить удары по Газе. Со своей стороны канцелярия израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху заявила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников. ХАМАС предоставил информацию о "примерно 20 живых заложниках".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп намерен посетить Ближний Восток в конце этой недели. Его визит может состояться уже в ближайшие выходные, и связан он с финализацией договоренностей в рамках палестино-израильского урегулирования.

