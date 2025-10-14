'Я не играю в игры': Трамп пообещал разоружить ХАМАС силой, если они не сделают этого сами

Американский лидер Дональд Трамп 14 октября пообещал силой разоружить террористическую группировку ХАМАС, если боевики не сделают этого сами. Он не уточнил, кто именно будет силой принуждать террористов, но сослался на мирные договоренности с Израилем.

Об этом он сказал в Белом доме, во время встречи администрации Трампа с президентом Аргентины Хавьером Милеем. В частности, Трамп сказал, что ХАМАС должен сложить оружие, "поскольку они сами сказали", что сделают это как составляющую инициированного США мирного процесса с Израилем.

"Если они не разоружатся, их разоружим мы. Это произойдет быстро и, возможно, жестоко, но они разоружатся", – отметил он.

Президент США заверил:террористы ХАМАС якобы "знают, что он не играет в игры".

Что предшествовало

Еще 9 октября Дональд Трамп на заседании правительства в Вашингтоне объявил о достигнутых договоренностях об освобождении израильских заложников и завершении войны между Израилем и ХАМАС.

ХАМАС также заявил об официальном завершении войны с Израилем и начале постоянного прекращения огня. Об этом сообщил глава политического крыла движения Халил аль-Хая в телевизионном обращении.

На следующий день, 10 октября, в секторе Газа официально вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. ЦАХАЛ сообщил, что израильские войска завершили начальный отвод своих войск к согласованным позициям.

Освобождение заложников

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года. В свою очередь Израиль освободил некоторых палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

Трамп знает, что все 20 заложников вернулись и "чувствуют себя настолько хорошо, насколько можно ожидать". Однако он не считает, что указанная часть соглашения выполнена, потому что "тела погибших, вопреки обещаниям, еще не возвращены".

Как сообщал OBOZ.UA, Американский лидер, комментируя обмен заложников на освобожденных террористов, отметил, что "вторая фаза начинается прямо сейчас" – речь идет о второй фазе мирного плана Трампа, то есть увеличение объемов гуманитарной помощи, поступающей в Газу.

