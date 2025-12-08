"Кандидатуры хорошие, люди командные": Зеленский назвал фамилии претендентов на должность главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назвал претендентов на должность главы ОПУ. По его словам, он рассматривает кандидатуры министра обороны Дениса Шмыгаля, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, заместителя руководителя ОП Павла Палисы и руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы, которые ему задали участники чата пресс-службы ОПУ в WhatsApp. Он отметил, что провел консультации, как и обещал.

По словам президента, всем кандидатам, которых он рассматривает, надо искать замену, если они оставят свои должности.

Среди них – министры Денис Шмыгаль и Михаил Федоров.

"У меня есть варианты министр Шмыгаль, или министр Федоров. Но здесь есть вызов, потому, что Рада должна их снимать перед назначением. И здесь не хочется, чтобы было, как в той игре – когда одну деталь вытащил и все рассыпалось. Офис президента - это важно, но есть и другие институты. Поэтому, кто может быть в министерстве вместо Федорова - не знаю. там много молодых и умных людей, может Михаил и найдет альтернативу себе. А вот, что касается министерства обороны, тут сложнее, потому что бюджет там, ответственность там, армия там – а сегодня это приоритет номер один. И я не уверен, что Рада вместе с Кабмином сможет найти подходящую кандидатуру. Но тем не менее не сбрасываем со счета, эти кандидатуры хорошие, все люди командные", – сказал президент.

Относительно кандидатуры Сергея Кислицы глава государства отметил, что именно сейчас он выполняет важную работу в переговорном процессе.

"Что касается Кислицы, первый зам министра иностранных дел очень мне помогает в переговорном треке, это очень важно, и именно это направление вытянуть из МИД также непросто. Ну хотя тогда направление ОП будет международка. Также не уверен относительно внутренних вопросов, что Кислица готов на это тратить время и сможет", – сказал Зеленский.

Также президент назвал кандидатуры Кирилла Буданова и Павла Палисы.

По словам Зеленского, Палиса очень хороший военный, который заняв должность руководителя ОП "будет отвлекаться на войну, что является проритетом".

"Что касается разведки. Буданов руководит разведкой, важное направление. Может быть руководителем Офиса как и каждая из этих кандидатур...Надо понимать, кто будет вместо него в ГУР", – отметил президент.

Подытоживая сказанное, глава государства сказал, что еще взвешивает варианты, ведь все кандидаты занимают важные позиции на своих нынешних должностях.

"В любом случае надо делать выбор, а если это будет долгое время, я привыкну, что могу и сам справиться без главы Офиса и может совсем смогу жить без, но надо определиться", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 4 декабря провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента. Он отметил, что решение относительно нового главы ОП будет принято "в ближайшее время".

