Украинским студентам удвоят стипендии: какие суммы предусмотрены с 1 сентября 2026 года

В Украине с сентября 2026 года все государственные стипендии для студентов университетов и колледжей удвоятся, включая академические, отраслевые и именные выплаты. Госбюджет на 2026 год предусматривает 6,6 млрд грн на стипендии, что на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины. Отмечается, что нововведение будет касаться всех видов выплат от минимальных академических до престижных именных стипендий, включая стипендии президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров.

Аналогичное повышение ожидает студентов колледжей. Согласно решению минимальные, повышенные и отраслевые стипендии также удвоятся. Министерство финансов Украины объясняет, что увеличение выплат имеет две ключевые цели. Во-первых, это компенсация инфляционного давления, ведь за последние годы рост цен значительно снизил реальную стоимость стипендий.

Во-вторых, это поддержка молодежи, ведь государственная помощь должна стимулировать студентов к успешному обучению, особенно на дневной форме образования. Особое внимание уделено не только академическим, но и именным стипендиям за особые достижения в учебе и научной деятельности.

Повышение для студентов университетов

стипендия президента Украины: с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;

с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц; стипендия Верховной Рады Украины: с 4 400 грн до 8 800 грн;

с 4 400 грн до 8 800 грн; стипендия Кабинета министров Украины: с 4 000 грн до 8 000 грн;

с 4 000 грн до 8 000 грн; минимальная академическая стипендия: с 2 000 грн до 4 000 грн;

с 2 000 грн до 4 000 грн; повышенная академическая стипендия (за особые успехи): с 2 910 грн до 5 820 грн;

с 2 910 грн до 5 820 грн; отраслевые стипендии: базовая –мс 2 550 грн до 5 100 грн, повышенная – с 3 710 грн до 7 420 грн.

Повышение для студентов колледжей

Не останутся без внимания и студенты колледжей. Для них удвоение стипендий будет выглядеть так:

стипендия президента Украины: с 7 600 грн до 15 200 грн;

с 7 600 грн до 15 200 грн; стипендия Верховной Рады Украины: с 3 320 грн до 6 640 грн;

с 3 320 грн до 6 640 грн; минимальная академическая стипендия: с 1 510 грн до 3 020 грн;

с 1 510 грн до 3 020 грн; повышенная академическая стипендия: с 2 197 грн до 4 394 грн.

с 2 197 грн до 4 394 грн. отраслевые стипендии: базовая –пс 1 930 грн до 3 860 грн, повышенная – с 2 809 грн до 5 618 грн.

На выплату академических и именных стипендий в 2026 году в Государственном бюджете Украины предусмотрено 6,6 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году. Все новые повышенные размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года, что дает студентам достаточно времени для планирования собственных финансов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине уже стартовали выплаты в рамках "Зимней еПоддержки" по 6500 гривен для уязвимых категорий, а заявки на помощь подали более 323 тысяч человек. Оформить выплату граждане могут через Дію или Пенсионный фонд только до 17 декабря.

