Знаєте, що таке політичне скотство?

…

Це коли ти тижнями ходиш та принижуєшся поміж високих кабінетів, благаючи не забирати кошти у місцевого самоврядування, а тобі у відповідь серйозно лунає: "Ну нам взагалі-то кошти потрібні на Сили Оборони".

Це коли ти намагаєшся пояснити, що держава повісила на місцеве самоврядування різницю в тарифах.

І що один лише Дніпро щомісяця дотує міськводоканал майже на 100 мільйонів гривень.

Що у нас через день "прильоти", і потрібно вставляти вікна / відновлювати покрівлі / утримувати критичну інфраструктуру.

А тобі із посмішкою відповідають: "Ну ми вам надаватимемо матеріальну підтримку, хоча коли і скільки – не знаємо".

Це коли у тебе лишень офіційних ВПО під 200 тисяч людей, а неофіційних то й усі 400.

Коли в місті сміттєвий колапс і затори.

А тобі тим часом докоряють, мовляв: "Ну нам же треба виконувати вимоги МВФ".

…

А потім БАЦ і закладають у держбюджет 9 мільярдів ( !!! ) на дороги до Буковеля!

Аби купити голоси збіговиська з "Майбаха", яке заробляє на гірськолижному курорті.

…

ДЕВʼЯТЬ МІЛЬЯРДІВ!

Це, аби ви розуміли, рівно ПОЛОВИНА від річного (!) бюджету прифронтового (!!) Дніпра з мільйоном населення ( не рахуючи переселенців ) (!!!).

Зі всіма зарплатами бюджетникам, соцвиплатами та всім / всім / всім.

Замість того, щоб витратити ці гроші цільовим способом – на утеплення будинків у містах чи фортифікації, їх відправляють на фактичний підкуп депутатської фракції, котра голосує синхронно з монобільшістю.

Слів бракує.

Принаймні пристойних.

…

Бо це і є політичне скотство.

Завзято та систематично щороку грабувати територіальні громади, прикриваючись війною / потребами армії / політичною доцільністю / вимогами західних партнерів (потрібне підкреслити).

Брехати, маніпулювати, звинувачувати інших, розповідати в телеграмах про "бруківку та квіти", нацьковувати людей на "регіональних баронів", а самим засаджувати мільярди на політичну корупцію та всіляку популістичну хрінь.

…

Давайте зробимо їх відомими.

Тендери на дороги до Буковеля вже оголошені, хоча остаточно підписаного додатку до державного бюджету-2026 поки що ніхто не бачив, бо його як завжди ховають.

Але в нас залишився останній шанс дати відсіч політичному скотству.

Хай Буковель почекає.