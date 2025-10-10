Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу: о чем договорились стороны

В секторе Газа официально вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. ЦАХАЛ сообщил, что израильские войска завершили начальный отвод к согласованным позициям.

В течение следующих 72 часов стороны должны провести освобождение заложников и палестинских заключенных. Соглашение стало первым шагом к возможному завершению затяжной войны в Газе, сообщает ВВС.

Армия обороны Израиля подтвердила, что режим прекращения огня вступил в силу с 12:00 по местному времени. В своем официальном заявлении ЦАХАЛ отметил, что подразделения Южного командования развернулись вдоль обновленных линий разграничения и "продолжат устранять любую непосредственную угрозу". Войска начали отвод из нескольких районов сектора, в частности северо-западных окраин города Газа.

Согласно договоренностям, в течение трех дней после начала перемирия ХАМАС должен освободить всех израильских заложников, остающихся в плену, а Израиль – около 1700 палестинских заключенных. Международный комитет Красного Креста уже заявил о готовности содействовать процессу освобождения и передачи тел погибших, чтобы семьи могли похоронить своих близких с надлежащими почестями.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал договоренность "важным этапом" и подчеркнул, что гуманитарная помощь должна немедленно попасть в Газу без ограничений. Соглашение предусматривает доставку гуманитарных грузов и оказание медицинской поддержки жителям сектора, которые месяцами находились в зоне боевых действий.

Несмотря на официальное объявление, до последнего момента ситуация оставалась напряженной – авиаудары в Газе продолжались еще в ночь перед вступлением в силу перемирия. В то же время в ряде городов как Израиля, так и Палестины люди вышли на улицы, празднуя начало перемирия и надежду на прекращение насилия.

Представитель израильского правительства заявил, что войска будут отведены к позициям, с которых будет контролироваться примерно 53% территории сектора. Этот шаг является лишь первым этапом договоренностей: в дальнейшем стороны должны перейти к переговорам о долгосрочном мирном соглашении, которое будет включать вопрос создания палестинского государства и роли Палестинской администрации.

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич подчеркнула, что "следующие дни будут решающими", призвав обе стороны строго придерживаться договоренностей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Дональд Трамп объявил о достигнутых договоренностях об освобождении израильских заложников и завершении войны между Израилем и ХАМАС. Заложники, захваченные боевиками ХАМАС, должны быть освобождены в понедельник или во вторник. По его словам, это станет частью более широкого мирного соглашения между сторонами, подписание которого ожидается уже в ближайшее время. В обмен Израиль пообещал освободить группу палестинских заключенных из своих тюрем.

