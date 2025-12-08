'Судьба Украины – это судьба Европы': в Лондоне началась встреча по мирному плану. Фото и видео

В Лондоне на Даунинг-стрит состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, а также с президентами Украины и Франции, Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили "мирный план" США для Украины, а также поддержку Киева.

Об этом сообщает британская газета The Guardian. Стороны сошлись на необходимости найти способ сблизить Европу и США, чтобы согласовать дальнейшие действия для достижения мира.

Заявления в Лондоне

Открывая встречу, Кир Стармер подчеркнул необходимость достижения справедливого и длительного мирного урегулирования войны России против Украины.

В ответ Зеленский поблагодарил Стармера и заявил, что это важный момент для обсуждения всех "чувствительных" вопросов.

"Сегодня очень важно единство между Европой и Украиной, единство между Европой, Украиной и США... Некоторые вещи мы не можем сделать без американцев, некоторые – без Европы, поэтому нам нужно принять определенные важные решения", – сказал украинский президент.

В свою очередь Эммануэль Макрон заявил, что Европа имеет "много козырей в рукавах", и вспомнил о российской экономике и способах влияния на нее.

"Я думаю, у нас есть много карт. Тот факт, что Украина дает сопротивление в этой войне, что российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций и санкций США, следующий вопрос – это сближение нашей общей позиции с США, чтобы финализировать эти мирные переговоры и начать новую фазу с наилучшими возможными условиями для Украины, Европы и для общей безопасности", – сказал президент Франции.

А Фридрих Мерц заявил: "Эти дни могут стать решающими для всех нас". Также политик упомянул мирные переговоры, инициированные США, и сказал: "Мы были и остаемся решительно на стороне Украины", поскольку "судьба этой страны – это судьба Европы".

"Никто не должен сомневаться в нашей поддержке. Я скептически отношусь к некоторым подробностям в документах, которые исходят от американской стороны, но мы должны это обсудить", – добавил немецкий канцлер.

Ранее OBOZ.UA писал, что накануне появились новые подробности о переговорах США и Украины о мирном соглашении. По сложным вопросам стороны якобы общались в "конструктивной атмосфере".

Между тем, по данным Bloomberg, лидеры ЕС уговаривают Зеленского не сдавать России Донбасс: вывод украинских войск из неоккупированной части Донецкой области остается одним из ключевых требований РФ – наравне с запретом для Украины вступления в НАТО и попытками ограничить численность украинских войск и "разрешенные" нашей армии вооружения.

