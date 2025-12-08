Отключений света не станет меньше: украинцам объявили жесткие графики на 9 декабря
В Украине во вторник, 9 декабря, отключения электроэнергии будут применяться круглосуточно во всех регионах. Ограничения будут довольно жесткими – в объеме от 2 до 4 очередей. Это означает, что без света одновременно будет находиться максимум по половине потребителей.
В целом отключать планируют от 25% до 50% потребителей одновременно (2-4 группы, по 12,5% каждая). Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Стоит учитывать, что запланированные почасовые графики – не окончательные. Они могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме, которая является динамичной. Проверять текущий график отключений следует на официальных ресурсах облэнерго в каждом регионе (все ссылки смотрите в таблице ниже).
График отключения света 9 декабря по Украине
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 00:00 до 23:59 (точный период зависит от области) – от 2 до 4 очередей (из 6 суммарно).
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 00:00 до 23:59 – предусматривают не обесточивание, а уменьшение потребления тока.
Где узнать свой график и очередь отключения в каждой области
