Отключений света не станет меньше: украинцам объявили жесткие графики на 9 декабря

В Украине во вторник, 9 декабря, отключения электроэнергии будут применяться круглосуточно во всех регионах. Ограничения будут довольно жесткими – в объеме от 2 до 4 очередей. Это означает, что без света одновременно будет находиться максимум по половине потребителей.

В целом отключать планируют от 25% до 50% потребителей одновременно (2-4 группы, по 12,5% каждая). Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Стоит учитывать, что запланированные почасовые графики – не окончательные. Они могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме, которая является динамичной. Проверять текущий график отключений следует на официальных ресурсах облэнерго в каждом регионе (все ссылки смотрите в таблице ниже).

График отключения света 9 декабря по Украине

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей

с 00:00 до 23:59 (точный период зависит от области) – от 2 до 4 очередей (из 6 суммарно).

Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности

с 00:00 до 23:59 – предусматривают не обесточивание, а уменьшение потребления тока.

Где узнать свой график и очередь отключения в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, субсидии в Украине теперь проверяют значительно жестче, отказ могут дать даже из-за мелкой ошибки в декларации, крупных покупок, переводов из-за границы или остатков средств на счетах. Отдельным основанием для отмены выплат остается долг за коммуналку более 680 гривен, который не погашен более трех месяцев.

