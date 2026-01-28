Испания спасла подсанкционный танкер теневого флота РФ вместо того, чтобы задержать его: что известно

Испанская морская спасательная служба сейчас проводит операцию по конвоированию нефтяного танкера Chariot Tide – судно находится под санкциями Европейского Союза из-за транспортировки российской нефти. Вместо того, чтобы быть арестованным, танкер направляется в марокканский порт Танжер-Мед под наблюдением спасательного судна Clara Campoamor.

Почему судно теневого флота РФ не было задержано и арестовано, испанские власти не предоставили объяснений, отмечает Reuters. Агентство предполагает, что это еще один случай "помощи России в обходе экспортных ограничений".

Что известно о Chariot Tide

Танкер Chariot Tide ходит под флагом Мозамбика. Ранее судно было известно как Marabella Sun (довольно характерный признак российских танкеров из теневого флота – частая смена названий и флагов).

Евросоюз внес этот танкер в санкционный список еще в ноябре 2024 года из-за "опасных методов судоходства" и вышеупомянутой "помощи России в обходе экспортных ограничений".

Великобритания также наложила ограничения на этот корабль.

Путь в Марокко

У Chariot Tide еще 22 января начались вызванные поломкой двигателя "проблемы на борту", отмечает Reuters. Из-за этих "проблем" танкер бесконтрольно дрейфовал в 50 километрах от населенного пункта Адра в испанском регионе Альмерия.

Местные службы начали "спасательную операцию". Поскольку порт Танжер-Мед не ответил на запрос о принятии поврежденного судна, спасатель Clara Campoamor сопровождает Chariot Tide.

Агентство напоминает, что Марокко, куда направляется российский танкер, одновременно "является союзником США и сохраняет стабильные экономические связи с Россией".

Что предшествовало

Недавно военно-морской флот Франции перехватил в Средиземном море другой танкер из российского теневого флота. Судно направлялось из России.

Операция по перехвату была проведена в открытом море военными Франции "при поддержке нескольких союзников", рассказал французский президент Эммануэль Макрон и добавил, что Париж "не будет терпеть никаких нарушений".

Как сообщал OBOZ.UA, британские военные позволили российскому подсанкционному нефтяному танкеру MT General Skobelev пройти через Ла-Манш – один из самых оживленных морских коридоров в мире. Причемсудно охранял ракетный корвет "Бойкий" Балтийского флота ВМФ государства-агрессора, а британцы лишь "наблюдали" за судном, которое должны были арестовать.

И это не первый случай, когда Россия использует боевые корабли для конвоирования своих танкеров – похожая ситуация произошла две недели назад.

