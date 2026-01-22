Франция задержала в Средиземном море танкер теневого флота РФ: Макрон рассказал подробности

Военно-морской флот Франции перехватил нефтяной танкер в Средиземном море. Сообщается, что корабль мог принадлежать российскому теневому флоту.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter. По его словам, Париж "не будет терпеть никаких нарушений".

"Сегодня утром французские ВМС поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, который подпадает под международные санкции и подозревается в плавании под чужим флагом. Операция была проведена в открытом море в Средиземном море при поддержке нескольких наших союзников", – написал он.

Французский президент подчеркнул, что захват корабля произошел в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву .

По его словам, по обстоятельствам дела начато судебное расследование. Танкер был перенаправлен, хотя куда его ведут — не сообщается.

"Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность теневого флота способствует финансированию войны агрессии против Украины", — добавил президент Франции. В свою очередь Москва пока не комментировала заявление.

Как сообщал OBOZ.UA, во время своего выступления в Давосе Владимир Зеленский призвал Европейский Союз останавливать танкеры теневого флота, конфисковывать российскую нефть и продавать ее, лишая Кремль денег на войну. Без более жестких и эффективных санкций поток российских нефтедолларов не остановится, а значит Европа должна действовать так же решительно, как США.

До этого в Великобритании стали изучать возможность использования нефти, изъятой с танкеров российского "теневого флота", для финансирования военных усилий Украины. По замыслу правительства, такой шаг позволит не только лишить Москву нелегальных доходов, но и направить эти средства на поддержку украинского сопротивления.

