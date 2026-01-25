Британские военные позволили российскому подсанкционному нефтяному танкеру MT General Skobelev ("Генерал Скобелев") пройти через Ла-Манш – один из самых оживленных морских коридоров в мире. Судно охранял ракетный корвет "Бойкий" Балтийского флота ВМФ государства-агрессора РФ.

Корабли и вертолет Королевского флота Великобритании были задействованы для слежения. Об этом сообщил портал Navy Lookout.

Что произошло

MT General Skobelev – это 16-тысячетонное судно, построенное в 2008 году. Оно активно участвует в транспортировке нефти из Балтийского моря в третьи страны, особенно в Средиземноморье.

Этот танкер двигался вблизи британских территориальных вод. Военнослужащие Королевского флота, "тесно сотрудничая с союзниками по НАТО", мониторили ситуацию.

Корабли HMS Mersey и HMS Severn, при поддержке вертолета Wildcat из 815-й эскадрильи ВМС Соединенного Королевства, перехватили российский корвет "Бойкий" и сопровождали его танкер MV General Skobelev, когда они вошли в Ла-Манш на пути к Северному морю.

Сперва слежку взял на себя HMS Mersey. Впоследствии – вблизи острова Уайт – HMS Severn присоединился к операции, действуя в тесной координации с Mersey и вертолетом Wildcat, который находился на борту.

"Соединенное изображение с поверхности и с воздуха позволило детально отслеживать перемещение группы, собирать данные с датчиков и сообщать в режиме реального времени о движении через один из самых оживленных морских коридоров в мире", – отметили в Navy Lookout.

Далее ответственность за сопровождение была официально передана Королевскому флоту Нидерландов.

Что предшествовало

Это не первый случай, когда Россия использует боевые корабли для конвоирования своих танкеров.

Похожая ситуация произошла две недели назад. Тогда британский флот следил за проходом через Дуврский пролив и Ла-Манш большого противолодочного корабля "Североморск" вместе с российскими танкерами MYS Zhelaniya и Sparta IV.

Как писал OBOZ.UA, несмотря на обещания Великобритании принять "решительные меры" против российского теневого флота, десятки подсанкционных танкеров свободно строят свои маршруты через Ла-Манш. Среди них – Sofos и Nasledie, которые находились под санкциями еще с мая 2025 года.

