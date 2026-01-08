Иран на грани: протестующие жгут правительственные здания, США предостерегают Тегеран от силового варианта. Видео

Ситуация в Иране стремительно обостряется и выходит за пределы привычных для страны волн протестов. Митингующие жгут правительственные здания, города выходят из-под контроля Тегерана. Силовики применяют боевые пули, слезоточивый газ и водометы, но не могут остановить протесты. Растет и внешнее напряжение – США предостерегают Тегеран от силового варианта.

Об этом пишет Iran International. Отмечается, что демонстрации охватили миллионы иранцев, которые открыто выступают против власти аятолл.

Протестующие жгут правительственные здания и берут под контроль целые города

В городе Ашхане в провинции Северный Хорасан, который является административным центром округа, пылает офис губернатора.

Протестанты подожгли здание вечером 7 января. В сети обнародовали соответствующее видео.

А в городе Боджнурд в той же провинции Хорасан, протестанты близки к полному контролю над населенным пунктом.

Первым городом, захваченным митингующими, стал Абданан в провинции Илам.

В сети распространяют кадры, на которых демонстранты в Абданане скандируют лозунги: "Смерть Хаменеи" и "Этот год – год крови, Али Хаменеи будет свергнут".

Другие кадры демонстрируют, как в Абданане полиция убегает от протестантов.

Также появилась информация о захвате протестующими под контроль города Малекшахи, что также на западе Ирана. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI).

"Сегодня произошли значительные события в двух городах на западе Ирана, которые фактически были захвачены, и люди празднуют на улицах", – сказал представитель NCRI Али Савафи.

Руководительница Национального совета сопротивления Ирана Марьям Раджави также поделилась сообщением на X, в котором поздравила участников протестов в Малекшахе и Абданане, которые, по ее словам, "заставили силовиков режима отступить".

Силовики пытаются остановить протесты

Количество жертв беспорядков продолжает расти из-за сверхжестких действий властей. Силовики применяют боевые пули, слезоточивый газ и водометы, чтобы остановить протесты.

Так, в городе Канган, провинция Бушер что на юге Ирана, силы безопасности открыли прямой огонь по протестующим. Это зафиксировали на видео.

В Вашингтоне пригрозили убить лидера Ирана

В Вашингтоне отреагировали на последние новости о массовых уличных протестах в Иране и попытках режима силой подавить их. Если убийства протестующих продолжатся, США могут ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Об этом заявил приближенный к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм в комментарии Fox News. Он прямо пригрозил правителю Ирана.

"Вам нужно понять, что если вы продолжите убивать своих людей, которые требуют лучшей жизни, Дональд Трамп убьет вас. Перемены направляются в Иран. Это будут самые большие изменения в истории Ближнего Востока, чтобы разрушить этот нацистский режим. Народ Ирана, помощь уже в пути", – заявил Грэм.

Что предшествовало

Напомним, протесты в Иране вспыхнули 28 декабря. В основном они были вызваны инфляцией, из-за которой в стране стремительно стала расти стоимость жизни. В последующие дни к предпринимателям присоединились студенты, а также уже сообщалось о первых жертвах.

Постепенно протесты охватили Тегеран, Эктабен, Садегие и Саттархан – на западе, а также Назиябад и Абдолабад – на юге страны.

В то же время власти страны ограничили интернет. Трафик данных снизился на 35% с целью "предотвратить координацию демонстрантов для проведения собраний", которые в основном "организуются онлайн" и "предотвратить публикацию сообщений, изображений и видео беспорядков в социальных сетях"

Впоследствии протесты распространились по всей стране. Более 35 человек погибли в результате обстрелов и других форм насилия, совершенных силами безопасности. Среди них есть дети. Еще более 1 200 были задержаны полицией.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал власти не просто противостоять демонстрациям, которые продолжаются по всей стране, а подавить их. Ссылаясь на "поддержку народа", он пообещал "поставить врага на колени".

Президент США Дональд Трамп пообещал поддержку участникам протестов в Иране. Он предупредил Тегеран о возможном вмешательстве в случае насильственных действий против мирных демонстрантов.

86-летний верховный лидер Ирана Али Хаменеи подготовил "план Б" на случай резкого обострения ситуации в стране. Если армия и другие силовые структуры откажутся выполнять приказы или перейдут на сторону протестующих, Хаменеи планирует бежать в Москву.

