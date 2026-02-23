Украина получила перечень требований для вступления в ЕС: какие сферы в приоритете

Украина получила от Европейского Союза перечень требований, выполнение которых необходимо для готовности к вступлению. Речь идет о шагах в сферах верховенства права и антикоррупционной политики, которые должны быть реализованы даже при самом быстром сценарии переговоров.

Видео дня

О деталях сообщило издание"Европейская правда" со ссылкой на документы и источники, знакомые с ходом переговоров. В материале отмечается, что часть обязательств украинская сторона должна выполнить до момента завершения переговорного процесса.

"Это конкретные шаги, без которых движение вперед будет невозможным", – говорится в публикации.

В центре внимания – усиление независимости антикоррупционных органов и изменения в системе правосудия. ЕС ожидает расширения полномочий Национального антикоррупционного бюро на все государственные должности с высоким уровнем коррупционных рисков. Также предусмотрено предоставление Специализированной антикоррупционной прокуратуре права открывать производство против народных депутатов без санкции генерального прокурора.

Отдельно речь идет об изъятии положения об автоматическом закрытии уголовных дел из-за истечения сроков досудебного расследования – так называемые правки Лозового. Кроме того, Евросоюз настаивает на реформе Государственного бюро расследований с участием независимых экспертов, определенных международными партнерами.

Подробности требований

Среди ключевых пунктов – обеспечение прозрачной и объективной процедуры отбора и увольнения генерального прокурора. Также ожидается ощутимый прогресс в реформировании Службы безопасности Украины.

ЕС требует пересмотреть процедуры проверки добропорядочности для судей Верховного Суда и других высших судов. Отдельным пунктом указано своевременное назначение кандидатов в Конституционный Суд, которые прошли международную проверку. Кроме этого, предлагается расширить состав комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей с привлечением международных экспертов.

Требования списком

расширение юрисдикции НАБУ на все государственные должности с высоким уровнем риска;

предоставление САП полномочия открывать производства против народных депутатов без санкции генерального прокурора;

изъятие положения об автоматическом закрытии уголовных дел из-за истечения сроков досудебного расследования;

реформа Государственного бюро расследований при значительном участии независимых экспертов, определенных международными партнерами;

обеспечение большей прозрачности и объективности процедуры отбора и увольнения генерального прокурора;

ощутимый прогресс в реформировании Службы безопасности Украины;

пересмотренные процедуры проверки добропорядочности для судей Верховного Суда и других высших судов;

своевременное назначение кандидатов на должности судей Конституционного Суда, прошедших международную проверку;

расширение состава комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей с привлечением международных экспертов.

Напомним, что на заседании послов ЕС в минувшую пятницу, 20 февраля, венгерская сторона выразила протест против совместного заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза и таким образом заблокировала выделение Украине займа от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро. Венгрия намерена блокировать выделение нашему государству указанного кредита, пока не восстановится транзит нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщал OBOZ.UA, последний никак не аргументировал свою позицию, отметив лишь, что Венгрия не поддастся "шантажу". Позицию своего шефа объяснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который отметил, что Украина перекрыла российский нефтепровод, чтобы "повысить цены на топливо перед выборами" в Венгрии, причем сделала это, "согласовывая с венгерской оппозицией".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!