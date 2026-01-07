Протесты набирают обороты: в Иране митингующие полностью взяли под контроль город Абданан у границы с Ираком. Видео

В Иране продолжаются массовые акции протеста против правящего режима Аятолла. Десятки тысяч людей оказывают ожесточенное сопротивление силовикам в Тегеране.

В то же время город Абданан в провинции Илам пал под натиском антиправительственных протестующих и стал первым городом, захваченным митингующими. Об этом сообщает Times Now News.

Протесты против режима резко обострились

Город Абданан стал первым, который перешел под контроль антиправительственных сил в ходе восстания. Тем временем протесты продолжают распространяться по всей стране, включая ожесточенные столкновения в Тегеране и других крупных городах.

Подразделения Корпуса стражей исламской революции попытались вступить в противостояние с демонстрантами в Абданане, но встретили сопротивление протестующих. Во время столкновений был подожжен магазин сети Ofogh Kourosh, который, как сообщается, принадлежит КСИР.

Позже сотрудники службы безопасности и полицейские были замечены отступающими и укрывающимися на крыше местного полицейского участка, в то время как внизу собирались толпы людей. Сообщается, что власти отключили электричество в городе, пытаясь предотвратить дальнейшее распространение беспорядков.

Несмотря на противоречивые версии, многочисленные свидетельства подтверждают, что силы безопасности потеряли контроль над ключевыми районами города, расположенного недалеко от иракской границы.

Причины массовых протестов

В январе 2026 года Иран охватила новая волна массовых протестов, которые уже называют крупнейшими со времен событий 2022 года (после смерти Махсы Амини, девушки курдского происхождения, чей арест в Тегеране за противодействие обязательному ношению хиджаба и последующая смерть под стражей в полиции вызвали волну протестов по всему Ирану).

Нынешняя ситуация характеризуется высокой интенсивностью столкновений и быстрой политизацией требований. Протесты начались как реакция на критическое ухудшение жизни, но быстро переросли в антиправительственные выступления.

Иранский риал достиг исторического минимума (около 1,45 млн риалов за 1 доллар США). Официальный уровень инфляции превысил 40%, а цены на продукты питания выросли более чем на 60%. Торговцы на базарах в Тегеране первыми начали забастовки, опасаясь банкротства из-за нестабильности курса.

Демонстранты выступают против коррупции, авторитаризма и религиозной теократии. Популярные лозунги: "Смерть диктатору" и призывы к свержению верховного лидера Али Хаменеи.

Протесты вспыхнули 28 декабря в Тегеране среди владельцев магазинов и студентов. Акции распространились на 22 провинции (из 31). Крупные очаги зафиксированы в Исфахане, Ширазе, Мешхеде, Хамадане и сельских районах.

Что предшествовало

Нынешний режим в Иране действует с 1979 года и был установлен в результате Исламской революции. После многомесячных протестов и забастовок последний монарх (шах) Мохаммад Реза Пехлеви покинул страну. Иран из 15-летней ссылки вернулся аятолла Хомейни, его встречали миллионы людей. Спустя два месяца, 1 апреля 1979, по результатам референдума Иран был официально провозглашен Исламской республикой.

Многие правила и законы в Иране регулируют не только политику, но и повседневный быт, внешний вид и даже эмоции. Многие из них продиктованы стремлением оградить общество от "тлетворного влияния Запада".

В ряде городов (например, в Исфахане) женщинам официально запрещено ездить на велосипедах в общественных местах, так как это считается "соблазнительным". Также женщинам запрещено выступать соло перед мужской аудиторией. Петь можно только в хоре, где женский голос не доминирует. Танцы в общественных местах также под запретом.

В Иране существует список официально разрешенных мужских стрижек. Под запретом "маллет", начесы, хвостики и слишком много геля. По решению правящего режима барбершопы могут закрыть за создание "сатанинских" причесок.

Выгул собак в парках или их перевозка в машинах в Иране часто преследуются полицией. Собака в исламской традиции считается "нечистой", и режим борется с модой на домашних питомцев, считая это копированием Запада.

Иранская цензура внимательно следит за тем, что показывают по ТВ. Иногда это доходит до абсурда. В частности, в 2021 году появились сообщения о новых рекомендациях для ТВ, запрещающих показывать женщин, поедающих пиццу, сэндвичи или напитки красного цвета (похожие на вино), так как это выглядит "нескромно".

