Складываем 2+2

Видео дня

1. Прошла вновь информация про заморозку и идеи Трампа по Донбассу – СЭЗ под управлением "Совета Мира" (который имени Трампа).

2. В Совет Мира (несмотря на то, что не поехали) входит или войдет Беларусь.

3. То есть Лукашенко может просто так получить точку доступа в Украину. И не только на Донбасс, но и к вопросам экономического сотрудничества. Тем более, что Трамп может настойчиво просить, например, за транзит.

4. Украина резко и неожиданно поднимает ставки. Вначале санкции по Лукашенко, потом публичные заявления.

И теперь не говорите мне что это не "подъем ставок" перед возможными контактами. Просто если нет своей позиции, то Лукашенко отскочит в случае заморозки войны.. Если есть – придется говорить. Вот к этому и идет подготовка

Все просто. Ну и дополнительные волны на внутреннем политическом поле в нужный момент тоже хорошо.