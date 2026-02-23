В Николаеве прогремел мощный взрыв, подозревают теракт: первые подробности. Фото

На территории неработающей АЗС в городе Николаев вечером в понедельник, 23 февраля, произошел взрыв. Пострадали семеро патрульных, двое из них – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в Facebook глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. "Расцениваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны", – заявил он.

Генерал напомнил, что только позавчера произошел теракт против правоохранителей во Львове. "Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства", – считает он.

Подробности возможного теракта

Выговский уточнил, что взрыв прогремел в 18:10 понедельника. Из открытых источников известно, что рядом с территорией заправки, буквально в 50 метрах, расположено Управление Патрульной полиции в городе Николаеве.

Пострадали семеро правоохранителей, сотрудников Управления Патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто. "Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни", – заявил глава Нацпола.

Президент Владимир Зеленский по состоянию на 19:30 заслушал первые доклады об инциденте. На своем Telegram-канале он рассказал:

"Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте. Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях".

Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии "РБК-Украина" также сообщил, что детали, в частности причина взрыва, еще устанавливаются. "Еще рано что-то сказать, на месте начали работать взрывотехники. Больше всего меня сейчас интересует состояние патрульных. Поручил сейчас определиться, нужно ли кого-то транспортировать на лечение в Киев. Мне постоянно докладывают, держу на контроле. Будем информировать", – заявил Клименко.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич добавил: "Полицейские ежедневно обеспечивают безопасность горожан. Желаю раненым скорейшего выздоровления! Это самое главное сейчас".

Как писал OBOZ.UA:

– Два взрыва в центре Львова прогремели после полуночи ночью 22 февраля. Уже днем правоохранители задержали подозреваемую 33-летнюю жительницу Ривненской области. Женщина скрывалась в одном из райцентров Львовщины. Следствие имеет доказательства того, что она действовала по указаниям так называемого куратора спецслужб РФ: изготовила самодельные взрывные устройства и разместила их в заранее определенных местах.

– По данным СМИ, фигурантка самостоятельно приобрела все составляющие для изготовления взрывных устройств в местном строительном гипермаркете.

– Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемой меру пресечения. Она будет находиться под стражей минимум два месяца без альтернативы внесения залога.

