Предприниматели, приостановившие предпринимательскую деятельность, но имеющие непотраченные денежные средства, заработанные во время, в том числе, этой деятельности, массово жалуются на банки, когда те, напуганные Госфинмониторингом, рассчитывая ежемесячные лимиты возможных расходов, учитывают лишь текущие доходы и не учитывают всего, что было накоплено ранее.

При этом, как правило, не спасают ни исходные остатки на счетах в том же банке, ни старые декларации.

Бывшие ФОПы не могут ссылаться и на собственную имущественную декларацию, в которой были бы указаны такие непотраченные доходы, оставшиеся у них на начало года на счетах (или наличность, которая может быть внесена на такие счета) и с которых в свое время были уплачены все надлежащие налоги, – ведь такую декларацию якобы не имеют права заполнять.

Согласно разъяснению Пресс-службы Государственной налоговой службы Украины, опубликованному на сайте ГНСУ 30 января этого года, имеют право добровольно подать именно имущественную декларацию желающие воспользоваться налоговой скидкой, то есть вернуть часть уплаченного ранее НДФЛ в связи с определенными понесенными расходами, дающими право на такой возврат.

О том, что кто-то еще вправе подавать имущественную декларацию добровольно, в разъяснении не говорится: есть лишь подзаголовок "Кто может подать декларацию добровольно" – без какого бы то ни было "в том числе" в последующем тексте.

То есть разъяснение построено таким образом, что создается полное впечатление: указное основание является единственным, то есть "перечень" - исчерпывающий, по крайней мере в банках ответственные собственные специалисты по фин[ш]мониторингу воспринимают его именно так.

Выходит, что для получения права на такое декларирование нужно, к примеру, снова зарегистрироваться предпринимателем, причем только на общей системе обложения, чтобы уплатить с соответствующего дохода не единый налог, а именно НДФЛ, после чего понести некие расходы, дающие право вернуть часть такого НДФЛ, и только после этого у такого лица появится формальное основание для имущественной декларации, где предусмотрены строки для отражения остатков денежных средств.

Было бы весьма уместным, если бы ГНСУ и/или НБУ и/или Госфинмониторинг издали по этому поводу официальный документ, который был бы понятен даже мне, несведущему, а я бы уже рассказал здесь всем остальным.