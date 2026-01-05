Верховный лидер Ирана Хаменеи планирует бежать в Москву в случае усиления протестов – The Times

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи имеет подготовленный "план Б" на случай резкого обострения ситуации в стране. Если армия и другие силовые структуры откажутся выполнять приказы или перейдут на сторону протестующих, 86-летний лидер может сбежать в Москву.

Как сообщает The Times, ссылаясь на источник в разведке, план побега в страну-агрессора касается самого Хаменеи, его ближайших соратников, а также семьи, в частности сына Моджтабы, которого считают наследником. Кроме того, окружение лидера заранее прорабатывает маршруты выхода из Тегерана, столицы страны, включая сбор активов, имущества за рубежом и наличности для обеспечения безопасного выезда.

Издание отмечает, что план основывается на примере свергнутого сирийского лидера Башара Асада, который в декабре 2024 года, перед штурмом столицы оппозиционными силами, вылетел из Дамаска в Москву.

Бывший сотрудник израильской разведки Бени Сабти, покинувший Иран после исламской революции, считает, что Москва является для Хаменеи фактически единственным возможным вариантом убежища. По его словам, иранский лидер симпатизирует Владимиру Путину, а культурно Иран, по его мнению, ближе к России.

Напомним, протесты в Иране вспыхнули 28 декабря. В основном они были вызваны инфляцией, из-за которой в стране стремительно стала расти стоимость жизни. В последние дни к предпринимателям присоединились студенты, а также уже сообщалось о первых жертвах, а президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке протестующих, пригрозив ударами по иранскому правительству.

В целом протесты охватили Тегеран, Эктабен, Садегие и Саттархан – на западе, а также Назиябад и Абдолабад – на юге города. По состоянию на 4 января известно о по меньшей мере 12 жертвах.

В то же время власти страны ограничили интернет. Трафик данных снизился на 35% с целью "предотвратить координацию демонстрантов для проведения собраний", которые в основном "организуются онлайн" и "предотвратить публикации сообщений, изображений и видео беспорядков в социальных сетях"

Как сообщал OBOZ.UA, верховный лидер Ирана Али Хаменеи в субботу, 3 января, призвал власти не просто противостоять продолжающимся по всей стране демонстрациям, а подавить их. Ссылаясь на "поддержку народа", он пообещал "поставить врага на колени".

