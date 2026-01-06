В Иране уличные протесты приобрели невиданные масштабы: люди зовут Трампа, власти привлекли военную технику. Фото и видео

В Иране протесты, которые начались из-за роста цен и экономического кризиса,продолжаются уже десятый день и распространились на более 250 городов по всей стране. Более 35 человек погибли в результате обстрелов и других форм насилия, совершенных силами безопасности. Среди них есть дети. Еще более 1 200 были задержаны полицией.

Об этом пишет The New Arab. Отмечается, что силовики используют все средства, однако подавить протесты не получается.

Так, в Тегеране силовики применили слезоточивый газ на символическом большом базаре и выгнали протестующих, которые устроили там сидячий протест.

В сети обнародовали видео, как вооруженные силовики ворвались в больницу в поисках демонстрантов. Слышны звуки стрельбы.

На кадрах также видно, как протестующие убегают по окрестным улицам и скандируют лозунги, в частности "Смерть диктатору".

Протесты в Язданшехре сопровождаются стрельбой и использованием военной техники.

На видео видно, как силовики выводят на улицы военную технику, когда протестующие собираются.

Протестующие также впервые взяли под контроль целый город – Абданан в провинции Илам. Митингующие громят улицы и жгут машины.

Также они требуют смерти Хаменеи.

Также СМИ пишут, что в округе Малекшахи происходят ожесточенные столкновения между протестующими и полицией – силовики используют все средства, однако подавить протесты не получается.

Протестующие в Иране обратились к Трампу

Митингующие в Иране обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помощи. Они просят американского лидера защитить их от силовиков, которые применяют оружие, защищая режим Хаменеи.

На одном из видео женщина держит плакат с надписью: "Трамп – символ мира. Не позвольте им нас убить". На других кадрах видно, что на бетонной стене написан красной краской лозунг: "Трамп – символ правды. Не позвольте им нас убить".

Что предшествовало

Напомним, протесты в Иране вспыхнули 28 декабря. В основном они были вызваны инфляцией, из-за которой в стране стремительно стала расти стоимость жизни. На днях к предпринимателям присоединились студенты, а также уже сообщалось о первых жертвах.

В целом протесты охватили Тегеран, Эктабен, Садегие и Саттархан – на западе, а также Назиябад и Абдолабад – на юге города. По состоянию на 4 января было известно о по меньшей мере 12 жертвах.

В то же время власти страны ограничили интернет. Трафик данных снизился на 35% с целью "предотвратить координацию демонстрантов для проведения собраний", которые в основном "организуются онлайн" и "предотвратить публикацию сообщений, изображений и видео беспорядков в социальных сетях"

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал власти не просто противостоять демонстрациям, которые продолжаются по всей стране, а подавить их. Ссылаясь на "поддержку народа", он пообещал "поставить врага на колени".

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп пообещал поддержку участникам протестов в Иране. Он предупредил Тегеран о возможном вмешательстве в случае насильственных действий против мирных демонстрантов.

86-летний верховный лидер Ирана Али Хаменеи подготовил "план Б" на случай резкого обострения ситуации в стране. Если армия и другие силовые структуры откажутся выполнять приказы или перейдут на сторону протестующих, Хаменеи планирует бежать в Москву.

