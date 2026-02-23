В Украину идет оттепель: синоптики и спасатели предупредили об опасных сопутствующих явлениях

В Украине с 23 по 26 февраля ожидается оттепель, которая повлечет постепенное повышение уровней воды на реках западных областей. Наибольшие изменения прогнозируют в бассейнах Днестра, Западного Буга и на Закарпатье. Несмотря на подъем воды, существенной угрозы затопления пока не предвидится.

Синоптики также объявили 1 уровень опасности (желтый) из-за гололеда на дорогах. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По данным гидрометеорологов, 23 февраля на большинстве рек Закарпатской области уровни воды вырастут на 0,1-0,5 м, а в нижнем течении реки Боржава – до 1 метра.

В течение 24-26 февраля из-за таяния снега подъем воды прогнозируют и на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях – на 0,2-1 м. На левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях вода может подняться на 0,2-0,7 м.

Отдельно предупреждают об изменении гидрологической ситуации на реках суббассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях – там возможен начальный выход воды на пойму. Однако существенных негативных последствий не ожидается.

Из-за повышения температуры на реках с ледоставом начнется ослабление и разрушение льда, местами возможен ледоход. Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед и быть особенно внимательными вблизи водоемов.

По прогнозу на 24 февраля в Украине будет облачно, ожидаются мокрый снег и дождь, в Карпатах и на северо-востоке местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, а на Закарпатье и юге – до 8° тепла. На большинстве дорог, кроме южных регионов, будет сохраняться гололедица, что может осложнить движение транспорта.

