В Москве прогремел взрыв вблизи автомобиля ДПС: что известно. Видео

Поздно вечером в понедельник, 23 февраля, в столице РФ Москве произошел взрыв вблизи автомобиля Дорожно-постовой службы (ДПС). Один сотрудник полиции погиб, еще двое ранены.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. Взрыв прогремел возле Савеловского вокзала, преступник скрылся, заявили в МВД РФ. Впоследствии в Следственном комитете сообщили, что злоумышленник, предварительно, скончался на месте происшествия.

Очевидцы рассказали, что около 12 ночи раздался громкий "хлопок" рядом с автомобилем ДПС, после чего некоторое время было видно задымление.

Ряд источников утверждают, что неизвестный мужчина в черной куртке бросил в полицейскую машину взрывное устройство. Свои действия он снимал на телефон, а после скрылся.

Сообщается, что погибший – лейтенант полиции. Его раненого напарника госпитализировали.

"В настоящее время сотрудниками полиции Москвы совместно с коллегами из силовых ведомств устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск преступника. Для установления его местонахождения задействованы комплексные силы полиции, реализуются оперативно-розыскные мероприятия", – заявили в МВД.

Позже в СК РФ сообщили, что один инспектор погиб, еще двое в больнице. Мужчина, подорвавший авто сотрудников ДПС в Москве, скончался на месте происшествия. Информацию об этом подтвердили полицейские, "изучив камеры в районе взрыва".

Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 февраля в Москве неизвестный стрелял в российского генерала Владимира Алексеева. Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ) был госпитализирован с несколькими пулевыми ранениями, он в тяжелом состоянии оказался в реанимации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!