Интересна и богата история футбола, который стал самой массовой и самой популярной игрой в мире. Любители футбола стремятся не только смотреть футбол, но и узнавать о нём как можно больше.

Хороший пример заразителен

Считаю, что Англия – самая футбольная страна. В 1801 году в этой стране была проведена первая встреча по "ножному мячу" среди команд университетов Оксфорда и Кембриджа.

Спустя 54 года англичане организовали первый в мире футбольный клуб – "Шеффилд футбол клаб". Произошло это 23 октября 1855 года. Англичанам принадлежит пальма первенства во многих начинаниях, связанных с современным футболом.

Англичанами организована первая футбольная ассоциация – Футбольная ассоциация Англии (1863 год). Проведён первый официальный турнир на Кубок страны – 1871/1872 годов. Его победителем стал клуб "Вандерерс".

Создана первая в 1888 году профессиональная лига – Футбольная лига Англии. В том же году был проведён первый чемпионат Англии. Его победителем стала команда "Престон Норт Энд".

Была создана первая национальная сборная – сборная Англии. В 1872 году она провела свой первый матч со сборной Шотландии – 0:0. Англичане всерьёз увлеклись футболом.

Футбольные клубы возникают во многих странах.

1860 год – "Куинз Парк" (Глазго, Шотландия), "Буэнос-Айрес" (Аргентина).

1872 год – "Гавр" (Франция).

1876 год – "Копенгаген" (Дания), "Лотос" (Буэнос-Айрес, Аргентина), "Санкт-Галлен" (Швейцария) и другие.

По примеру Англии во многих странах начинают проводиться национальные чемпионаты и розыгрыши Кубка. Расширяются международные контакты. 12 октября 1902 года был проведён в континентальной Европе международный матч между сборными Австрии и Венгрии – 5:0.

В 1905 году в Южной Америке счёт международным встречам на континенте открыли сборные Аргентины и Уругвая – 6:0. И пошло-поехало.

Эксперименты шотландцев

В 1863 году шотландцы первыми заметили, что поле велико и бегать всем по нему не так легко. Нужно экономить силы. Легче всего это сделать, разделив функции и обязанности. Конечно, главное – забить гол. Но в такой же степени нужно стараться не дать забить в свои ворота. Появляется разделение обязанностей и первое понятие об обороне. Пока оборона немногочисленна. Защитников двое, и они стоят друг другу в затылок.

В 1872 году шотландцы продолжают экспериментировать. Они замечают, что на флангах часто образуются пустоты, через которые проникает противник. Их надо прикрыть. У нападающих "берут взаймы" ещё двух игроков. Теперь защитники и полузащитники располагаются квадратом.

В 1880 году впервые в футболе между защитой и нападением устанавливается равновесие. Английский клуб "Ноттингем Форест" первым догадался разделить десятку полевых игроков пополам. Пять нападающих – форварды, и пять защищающихся – защитники и полузащитники.

В 1948 году было принято правило, что во время удара от ворот игроки команды противника не имеют права находиться в штрафной площади.

В 1966 году введено правило четырёх шагов: голкипер, даже ударяя мячом об землю, может сделать только четыре шага.

В 1968 году было разрешено в любой момент матча заменять двух футболистов. До этого замены на международных соревнованиях и в большинстве стран вообще не разрешались.

Да и сейчас в правилах футбола появляются незначительные изменения.