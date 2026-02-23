"В Донецке царит оголтелый террор. Там люди запрессованы до такой степени, что они рот боятся открыть. Народ на Донбассе затерроризирован, слово никто не может сказать, все попадают под каток репрессий ДНР!"

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Ні, це не українська пропаганда. Це цитати зі свіжого інтерв'ю зрадниці Тетяни Монтян.

Після того, як вона розповіла про корупційні схеми Пушиліна, який наживається на розграбуванні окупованої Донецької області, Монтян у Москві впіймали співробітники ФСБ (МДБ ДНР), застосували до неї силу та порвали зв'язки на руці. У РФ на неї завели кримінальну справу та оголосили терористкою та екстремісткою.

І тут сталося диво! Монтян, яка з 2014 року відкрито підтримувала ДНР і розповідала, що там немає жодних терористів, раптово прозріла та зрозуміла, що в Донецьку панує терор, місцеві жителі живуть у страху і бояться відкрити рота, а хто чимось незадоволений – одразу потрапляє під репресії.