В Иране во время протестов погибли по меньшей мере 12 человек: власти ограничили доступ к интернету

В Иране продолжаются ряд протестов против режима аятолл, уже есть 12 погибших. Из-за общенациональных беспорядков правительство Али Хаменеи ограничило доступ к интернету.

Видео дня

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP. Отмечается, что среди погибших есть правоохранители.

Что происходит в Иране

По данным иранского информагентства Fars,"двое нападавших были убиты" во время"штурма полицейского участка". Между демонстрантами, полицией и силами безопасности произошли столкновения, в которых погибли более десяти человек, а многие получили ранения.

В целом протесты охватили Тегеран, Эктабен, Садегие и Саттархан - на западе, а также Назиябад и Абдолабад - на юге города, сообщает Fars. При этом отмечается, что ситуация в Тегеране "контрастирует с усилением насилия и организованных нападений в других регионах".

Дополнительно сообщается, что в стране ограничили интернет. Трафик данных снизился на 35% с целью "предотвратить координацию демонстрантов для проведения собраний", которые в основном "организуются онлайн" и "предотвратить публикации сообщений, изображений и видео беспорядков в социальных сетях".

Отмечается, что во время протестов в 2009, 2019, 2022 годах и во время израильских ударов в прошлом году в июне, аятоллы также ограничивали международный доступ к интернету, а порой и полностью его отключали. Доступными были только национальные веб-сайты, одобренные властями.

Напомним, протесты в Иране начались 28 декабря. В основном они были вызваны инфляцией, из-за которой в стране стремительно стала расти стоимость жизни. В последние дни к предпринимателям присоединились студенты, а также уже сообщалось о первых жертвах, а президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке протестующих, пригрозив ударами по иранскому правительству.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер иранской оппозиции Реза Пахлави поддержал массовые акции протеста в стране и призвал людей продолжать сопротивляться нынешней диктатуре, призвав к захвату Тегерана и других крупных городов. В то же время аятолла Али Хаменеи пригрозил "смертной казнью" протестующим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!