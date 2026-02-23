Жену забрала Москва, сам готовит новых чемпионов США: что случилось с украинским призером Олимпиады-2006, пару которого предупреждала судья из России и не ждали дома

Олимпиаду-2026 в Италии украинцы закончили без наград, а в фигурном катании мы вообще имели только одного представителя, тогда как 20 лет назад в Турине за "бронзу" в танцах на льду вцепились Елена Грушина и Руслан Гончаров. Они прошли через многочисленные испытания и уныние, судья из России как-то прямо заявила, что им не стоит на что-то рассчитывать. Но тогда на Апеннинах они многих поставили на место. Жаль, что потом им не нашлось работы в Украине: Елена сейчас живет в РФ, а Руслан готовит будущих чемпионов для США.

По поводу юбилея последней олимпийской награды Украины в фигурном катании мы рассказываем, как сложилась жизнь Гончарова, который подрабатывал в кафе, чтобы тренироваться в Штатах, пытался помочь спорту на родине, а потом нашел себя и личное счастье за океаном.

Одессит Гончаров, который начал кататься на коньках в шесть лет, впервые стал партнером Елены Грушиной в 1990-м. Девушке тогда было 14, а партнеру – 16, после чего фигуристы практически не расставались вплоть до 2007-го.

На юниорском чемпионате мира в конце 1991 года они стали четвертыми, заявив о своих амбициях и возможностях, и постепенно продвигались вперед, работая с известными российскими специалистами. Среди них – Татьяна Тарасова, Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. Но путь к наградам был очень тяжелый, ведь, по словам Руслана, к их паре относились, как к безродным с периферии.

"Мне очень запомнился юниорский турнир в Германии "Голубые мечи", когда еще до начала соревнований судья из России сказала нашему тренеру прямо в лоб: "Вы вообще ни на что не рассчитывайте". Хотя мы еще выступали тогда за СССР, но были украинцами. Об этом инциденте наставник рассказал уже после окончания борьбы за медали. Тренировки показывали, что среди всех участников мы действительно сильнее. Наша пара выиграла этот старт, повторив успех и в следующем году", – вспоминал Руслан.

А чтобы тренироваться в Америке у Линичук, спортсмены подрабатывали в кафе: "Во время отпуска, а это – один месяц, в течение двух лет нарезали огурцы и помидоры. Когда начинались тренировки, надо было отдыхать, потому что с таким ритмом жизни уже кружилась голова. А федерацию не волновало, есть ли у нас, что поесть, или деньги – заплатить за костюмы. Она начала суетиться только тогда, когда почувствовала, что мы действительно можем получить медали – то есть после Игр-2002. Сразу изменилось отношение".

Последним наставником украинской пары стал Николай Морозов, который наконец привел одесских танцоров к титулам вице-чемпионов Европы в 2005 году и 2006-м. Выше их были только россияне Роман Костомаров и будущая жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка, которым судьи прощали все и, каким бы ни было выступление, ставили на первое место.

Среди других выигранных наград пары – четыре титула чемпионов Украины, золотые медали на зимней Универсиаде 2001 года и четыре победы на Гран-при ISU.

За пьедесталом на первенстве континента пришли бронзовые медали чемпионата мира-2005, а пиком карьеры Грушиной и Гончарова оказалось третье место на Олимпиаде-2006 в Турине. От серебряных призеров, американцев Танит Белбин и Бенджамина Агосто, украинцы отстали какую-то крошку – на 0,21 балла, хотя многие специалисты были на стороне Елены и Руслана.

Гончарове не скрывал, что очень переживал за результат: "Олимпийские игры были для меня очень сложным турниром. Сезон выдался тяжелым, я перенервничал из-за колоссального напряжения. Попасть в призовую тройку Турина-2006 рассчитывали от восьми до двенадцати пар. И это было, в принципе, реально".

А потом отмечал, что все дело было в нога: "Мы катались на автомате, настолько все было отработано. Важно было не только технически справиться, но и психологически, ведь была большая ответственность перед страной, тренерами. Все мы стараемся стать олимпийскими призерами, но никогда не знаешь, как все обернется".

В Украине фигуристы были названы лучшими спортсменами года, а Елена еще и получила орден княгини Ольги III степени. На волне успеха Грушина и Гончаров, которые сыграли свадьбу еще в 1995-м, решили оставить любительский спорт и перейти на профессиональный уровень. Тем более, что фигуристы уже не один год жили и тренировались в штате Коннектикут в США, где их приглашали в шоу.

"Мы достигли своей цели и решили не ехать на чемпионат мира, на который уже и сил не было. Хотели закончить спортивную карьеру на высокой ноте и уйти красиво на самом пике. Не то чтобы не жалел, но даже никогда не вспоминал, что не поехал на чемпионат мира-2006. Я полностью реализовал себя", – подчеркивал фигурист.

В 2007-м Грушина и Гончаров участвовали в туре Евгения Плющенко, который назывался "Золотой лед Страдивари", а затем в том же году украинцев пригласили в популярное в РФ телешоу "Танцы на льду. Бархатный сезон". И этот проект для семьи стал роковым. Брак спортсменов на тот момент, по словам Елены, уже развалился. Они еще не оформили официальный развод, но разъехались и жили отдельно.

И тут на горизонте возник российский телеведущий "Вести-Москва" и "Россия-24" Михаил Зеленский, который стал партнером Грушиной в "Танцах на льду", а впоследствии и ее вторым мужем. По стечению обстоятельств Гончаров также участвовал в том шоу в паре с Амалией Мордвиновой, но, по словам очевидцев, супруги практически не общались.

Как объясняла Грушина, в свое время ее и Руслана крепко связал спорт, у них были общие цели, а впоследствии решили приобрести в США собственный дом. Однако после Олимпиады-2006 и различных турне в их отношениях начали появляться трещины: "Разногласия, непонимание, мелкие ссоры. Все это накапливалось и в результате привело к полному разладу. Мы поняли, что нас уже ничего вместе не держит".

И если Елена ради брака с телеведущим, который продержался шесть лет, решила покинуть США и переехать в Москву, то Руслан продолжил строить жизнь и на Родине, и за океаном. Некоторое время он возглавлял первую в Украине Академию фигурного катания в городе Бровары, занимался подготовкой юных спортсменов, наведывался в родную Одессу и мечтал навести порядок в фигурном катании в Украине. Он некоторое время боролся с прогнившей системой, а затем сосредоточился на работе в Штатах.

"Когда в Верховной Раде бросаются яйцами, в такой стране сложно развиваться любому виду спорта. В правительстве и государстве до него даже разговоры не доходят. Поэтому волейбол или фигурное катание находятся на местечковом уровне благодаря энтузиастам. Спортсмены получают мизерную помощь перед Олимпийскими играми. Ведь некоторые хотят отчитаться и показать, что они вроде бы причастны к подготовке атлета. Когда тот показывает высокий результат, функционеры приходят на свои места чистые, невинные и заслуженные. Но какой ценой дался спортсмену этот успех – лучше уже не говорить об этом. У нас все делается через знакомство", – не скрывал Гончаров в интервью.

"В нашей стране тренеры – не люди. Их жизнь, а также жизнь спортсменов, я бы назвал жалким существованием. Например, те люди, которые мне обещали помочь, ничего не сделали. Я все должен делать сам. Да, школу какую-то открыли. Но совсем не те условия, которые мне были нужны. Это бич нашей страны. Думаю, во всех видах спорта такое отношение. Люди вынуждены хитрить, и эта система несколько заставляет идти по трупам", – был возмущен фигурист.

В США украинец работал в академии Витона и давал мастер-классы. При этом Руслан не ограничивается ролью тренера, а еще и выступает одним из постановщиков номеров своих пар. В прошлом году его подопечные Каролин и Брендан Муллены заняли шестое место на чемпионате мира среди юниоров. А с 2025-го Гончаров стал главным тренером американской пары Лилиан Вилаган/Вольф Джин.

Что касается личной жизни, то сейчас Гончаров счастлив во втором браке. Его возлюбленную зовут Ольга, и вместе пара воспитывает дочь, которой очень гордится олимпийский призер.

