Иран атаковал Израиль ракетами с кассетными боеприпасами: есть попадания в районе аэропорта Бен-Гурион. Видео

Вечером 5 марта в Израиле вновь раздавались звуки воздушной тревоги, после которых люди слышали взрывы. По состоянию на сейчас известно, что иранские ракеты с кассетными боеголовками атаковали израильский Тель-Авив.

В результате нанесенного удара начался сильный пожар в районе аэропорта Бен-Гурион, отмечают вещатели страны. Официальной информации о погибших и пострадавших от властей Израиля пока не поступало.

Всего за сутки Иран шесть раз обстреливал Израиль ракетами.

Несколько израильских вещателей сообщили о"попадании в районе аэропорта Бен-Гуриона" иранской "кластерной ракетой" – ракетой с большим количеством боеголовок в одной кассете.

"Некоторые ракеты, запускаемые в нашу сторону, содержат множество мелких боеприпасов, которые могут разлетаться на большие расстояния. Будьте максимально внимательными и немедленно сообщайте силам безопасности о любом подозрительном предмете", – отмечают вещатели страны.

Война против Ирана

Еще 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К атаке также присоединились Соединенные Штаты.

Уже в первый день войны израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В ответ Иран начал осуществлять ракетные обстрелы – сначала Израиля, позже по другим странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США. А еще позже начались атаки непосредственно по странам ЕС.

В свою очередь авиация Воздушных сил США и Израиля также атаковали объекты в Иране (в сети появились спутниковые снимки иранских авиабаз после ударов США и Израиля).

Между тем Тегеран заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

