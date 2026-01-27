'Власть пошатнулась': разведка США доложила Трампу о самом слабом состоянии режима в Иране – NYT

Протесты в Иране, вспыхнувшие в конце прошлого года, пошатнули "некоторые элементы" режима страны. Поэтому сейчас власть иранского правительства находится на самом слабом уровне со времен свержения шаха во время революции 1979 года.

Видео дня

Именно такие отчеты американской разведки получил президент США Дональд Трамп перед тем, как возобновил угрозы Ирану. Об этом NYT сообщили сразу несколько источников, знакомых с информацией, которую предоставляли американскому лидеру.

Тяжелое положение режима

Одним из главных факторов дестабилизации власти, по мнению официальных лиц США, является тот факт, что"протесты распространились на районы страны, которые ранее всегда были оплотом поддержки аятоллы Али Хаменеи", верховного лидера Ирана.

"Хотя сейчас протесты утихли, правительство остается в затруднительном положении. Разведывательные отчеты неоднократно подчеркивали, что кроме протестов, еще и экономика Ирана находится на исторически слабом уровне", – цитирует издание свои источники.

Что предшествовало

Экономические трудности в стране, в частности, стремительное обрушение национальной валюты, спровоцировали в конце декабря в Иране "сначала спорадические протесты".

Однако когда протесты уже в январе распространились по всей стране, "иранский режим понял, что практически не имеет возможностей для облегчения финансовых трудностей", которые испытывают все иранцы. Поэтому вместо преодоления этих финансовых проблем режим "прибегнул к жестким репрессиям".

И попытки подавления протестов лишь "еще больше отдалили широкие слои населения" от режима.

Что сейчас в Иране

Американские военные наращивают свои силы в регионе. Но какие шаги может рассматривать администрация Трампа, доподлинно неизвестно, утверждает издание.

Официально из Белого дома довольно регулярно сообщают, что "президент Трамп продолжает внимательно следить за ситуацией", более того, ему почти ежедневно по поводу Ирана "докладывает главнокомандующий".

Удар по Ирану

Когда американский президент в соцсетях намекнул, что готовится военный удар по Ирану, практически сразу появилась информация, что некоторые неназванные, но "хорошо знакомые с делами в Иране" отговорили Трампа от такого шага.

Среди других, упоминали премьера Израиля Биньямина Нетаньяху – якобы последний также "просил Трампа отложить нападение на Иран".

Новые угрозы

Но как сообщал OBOZ.UA, Трамп уже возобновил свои угрозы иранским исламистам уже "сформированной армадой" возле страны. Похоже на то, что американский президент прислушался к "некоторым самым решительным помощникам и союзникам", которые видят в ситуации возможность устранения режима.

Так, известный сенатор Линдси Грэм прямо говорит, что "цель – покончить с режимом", и американский президент "выполнит свое обещание помочь протестующим против правительства иранцам". Причем сенатор ссылается на непосредственные разговоры с Трампом в последние дни.

Известно, что Вашингтон уже обращался к союзникам с просьбой предоставить разведданные о потенциальных целях в Иране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!