США могут нанести 'точечные удары' по причастным к подавлению протестов в Иране

Американские войска рассматривают возможность нанесения "точечных ударов" по ​​иранским чиновникам. Мишенью для вооруженных сил США могут стать чиновники и командиры, которых американцы считают ответственными за гибель протестующих в Иране.

Также США увеличили общее количество сил, которые могут потребоваться для новой серии ударов по Ирану. Об этом изданию Middle East Eye сообщил представитель стран Персидского залива, знакомый с ситуацией в регионе.

Эскалация между Ираном и США

По предварительным данным, точечные удары по иранским чиновникам американцы могут нанести уже на этой неделе, но эти сроки могут измениться. Обсуждения внутри администрации президента США Дональда Трампа были охарактеризованы как "хаотичные", и разгорелись дебаты о том, какими будут последствия ответных мер со стороны Ирана.

Администрация Трампа уже почти месяц обдумывает возможность нападения на Иран под предлогом жестокого подавления демонстраций, в результате которого правительственные силы безопасности убили тысячи людей.

После призыва к демонстрантам "захватить" государственные учреждения Трамп отступил и заявил, что "убийства прекратились". Решение президента США о деэскалации было принято на фоне протестов государств Персидского залива, а именно Саудовской Аравии, Катара и Омана.

Хотя в некоторых сообщениях заявления Трампа были представлены как сигнал к прекращению американского вмешательства, бывшие американские чиновники и аналитики заявили, что они, по-видимому, свидетельствуют о паузе.

Параллель с Венесуэлой

Трамп аналогичным образом перемещался вверх и вниз по лестнице эскалации в отношении Венесуэлы, прежде чем наконец отдал приказ о нападении на эту латиноамериканскую страну, в результате которого президент Николас Мадуро был задержан и доставлен в США.

Бывший сотрудник американской разведки сообщил, что, по их мнению, из разговоров внутри администрации следует, что Трамп не отказался от стремления к "смене режима" в Тегеране по примеру Венесуэлы.

Руководитель программы по Ближнему Востоку в Центре Стимсона Ранда Слим уверена, что деэскалация со стороны Трампа носила "временный характер". В настоящее время США находятся в более сильном военном положении для нанесения удара по Ирану, чем в начале января.

США стягивают силы на Ближний Восток

Трамп направил в регион Ближнего Востока и Северной Африки дополнительные боевые самолеты, системы противовоздушной обороны и боевые корабли.

Бывший американский чиновник сообщил, что США работают над пополнением запасов противоракетных комплексов, истощенных во время 12-дневной войны с Ираном в июне 2025 года, и что "общие запасы" увеличились. США по-прежнему ограничены в своих возможностях, поскольку поставляют комплектующие Украине.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что Тегеран предупредил арабских партнеров США о возможном нападении, если американские базы в их странах будут использованы для нанесения ударов по Ирану. Иранские комментаторы, близкие к Тегерану, публично усилили это предупреждение.

В заявлениях, сделанных в поддержку плана нападения США на Иран, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Турция упоминались как страны, выступающие против такого нападения. Израильские СМИ сообщали о поддержке нападения со стороны ОАЭ и Иордании.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выступил за смену власти в Иране и конец 37-летнего правления Али Хаменеи. Последний, по словам главы Белого дома, виноват в "полном уничтожении страны", а его режим полагается на репрессии и насилие для управления.

Как сообщал OBOZ.UA, Вашингтон обращался к союзникам с просьбой предоставить разведданные о потенциальных целях в Иране. Возможные удары будут направлены на руководство силовых структур, причастных к гибели протестующих, и военную инфраструктуру. До этого Дональд Трамп призвал продолжать протесты, заявив, что "помощь уже в пути".

