Саудовская Аравия непублично поддержала удар США по Ирану: в Axios раскрыли подробности

Саудовская Аравия косвенно поддержала администрацию президента США Дональда Трампа в намерении нанести удары по Ирану. Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман предупредил, что, если Трамп не выполнит свои угрозы в адрес Тегерана, режим в итоге станет сильнее.

Стоит отметить, что такое заявление стало отходом от публичной позиции Саудовской Аравии, предостерегающей от эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Axios.

Эр-Рияд не против ударов по Ирану

Глава оборонного ведомства Саудовской Аравии высказал позицию насет ударов по Ирану на закрытом брифинге в Вашингтоне. До этого официальный Эр-Рияд выражал "глубокую обеспокоенность" планами американцев атаковать Иран. В частности, предупреджение наследного принца Мухаммеда бин Салманабыло одной из причин, по которой Трамп решил отложить удар.

Младший брат наследного принца и его ближайший доверенный человек, находился в Вашингтоне для встреч по Ирану в то время, когда регион готовится к военным действиям США, и ответные действия, которые, по словам Тегерана, будут "беспрецедентными" по масштабу.

Трамп отдал приказ о масштабном наращивании американского военного присутствия в Персидском заливе, хотя представители Белого дома настаивают на том, что он еще не принял окончательного решения и по-прежнему готов к дипломатическим переговорам.

В настоящий момент серьезных прямых переговоров между США и Ираном нет. Американские чиновники заявляют, что Тегеран, похоже, не заинтересован в сделке на максимально выгодных для США условиях.

"Иран всегда хочет заключать сделки. Но проблема в том, какие именно сделки он хочет заключить. Какие сделки хочет заключить Иран, и какие сделки принимают США? Это очень хороший вопрос, и на данный момент мы не видим, чтобы ситуация прояснилась", – сказал один из представителей стран Персидского залива.

Что задумали в Вашингтоне

В Белом доме 29 января состоялась встреча с государственным секретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом, специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. По словам источника, знакомого с ситуацией, основное внимание было сосредоточено на возможности нанесения удара США по Ирану.

Публичная позиция Саудовской Аравии в этом контексте очень осторожна. Накануне встречи в Белом доме в ходе телефонного разговора с президентом Ирана наследный принц Саудовской Аравии заявил, что королевство не позволит США использовать свое воздушное пространство для нападения на Иран.

В своем заявлении саудовская сторона заявила, что уважает суверенитет Ирана и стремится к дипломатическому решению. Однако после встречи с экспертами аналитических центров по Ближнему Востоку и представителями пяти еврейских организаций Эр-Рияд проявил меньшую сдержанность.

По словам источников, министр обороны заявил, что, по его мнению, Трампу придется прибегнуть к военным действиям после того, как он угрожал ими в течение нескольких недель, но также придется попытаться смягчить риски региональной эскалации.

Одной из причин изменения курса может быть то, что саудовцы решили, что Трамп принял решение о нанесении удара, и не хотят, чтобы их воспринимали как противников этого шага.

Напомним, протесты в Иране, вспыхнувшие в конце прошлого года, пошатнули "некоторые элементы" режима страны. Из-за этого сейчас власть иранского правительства находится на самом слабом уровне со времен свержения шаха во время революции 1979 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что американские войска рассматривают возможность нанесения "точечных ударов" по иранским чиновникам. Мишенью для вооруженных сил США могут стать чиновники и командиры, которых американцы считают ответственными за гибель протестующих в Иране.

