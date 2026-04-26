'Этого никогда бы не произошло...' Трамп сделал заявление относительно стрельбы в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление относительно стрельбы в Белом доме накануне, 25 апреля. По его мнению,"это событие никогда не произошло бы", если бы там уже был бы "сверхсекретный Бальный зал".

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social. По словам Трампа, этот Бальный зал "не только хорош, но и имеет все самые высокие уровни безопасности, которые только существуют". Стоит отметить, что сейчас объект находится на этапе строительства и он уже вызвал много споров в обществе.

"Она не только красивая, но и имеет все самые высокие уровни безопасности, которые только существуют. Кроме того, над ней нет помещений, куда могли бы толпой ворваться непроверенные люди, и она расположена за воротами самого безопасного здания в мире – Белого дома", – написал президент США.

Он также отметил, что "то, что произошло прошлой ночью, является именно той причиной, по которой наши замечательные вооруженные силы, Секретная служба, правоохранительные органы и, по разным причинам, каждый президент за последние 150 лет требовали построить большой, надежный и защищенный бальный зал на территории Белого дома".

Также президентСША назвал иск по бальному залу "бессмысленным" и добавил, что "ничто не должно мешать" его строительству.

В субботу, 25 апреля, во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп быстро вывели из зала сотрудники Секретной службы.

Напомним, что 31 марта 2026 года федеральный судья Ричард Леон запретил президенту США Дональду Трампу продолжать любые дальнейшие работы над строительством нового бального зала стоимостью 400 миллионов долларов на месте бывшего восточного крыла Белого дома. Он подчеркнул, что глава государства не получил одобрения от законодателей на реализацию этого проекта, чего требует федеральное законодательство.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, строительные работы возле Белого дома вышли на новый уровень – было полностью снесено восточное крыло исторической резиденции. Именно на его месте президент США Дональд Трамп планирует возвести новый бальный зал, который, по словам администрации, должен стать "центральным местом для государственных событий и приемов".

Вскоре стало известно, что строительство бального зала Белого дома будет стоить до 400 миллионов долларов. По мнению президента Дональда Трампа, помещение также будет служить местом проведения инаугураций будущих президентов страны.

