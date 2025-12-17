'Можем сделать лучше': стало известно, сколько США потратят на строительство бального зала Трампа

Предложенное строительство бального зала Белого дома будет стоить до 400 миллионов долларов. По мнению президента США Дональда Трампа, помещение также будет служить местом проведения инаугураций будущих президентов страны.

Об этом сообщает Bloomberg. Трамп дал последнюю оценку стоимости проекта во вторник вечером, в то же время прогнозируя, что стоимость проекта будет ниже ее предела.

Что делает Трамп

Глава Белого дома заявил, что "это будет самый красивый бальный зал", и он сможет "проводить инаугурации". По его мнению, инаугурации, которые обычно проходят в Капитолии, часто имеют проблемы с безопасностью и погодными условиями.

"С точки зрения безопасности, мы можем сделать лучше. Он будет иметь стеклянные окна толщиной в пять дюймов, непроницаемые для ничего, кроме гаубиц", – сказал он.

Предложенная стоимость бального зала постоянно росла, от 200 миллионов долларов до последней оценки Трампа. Сам глава Белого дома говорил, что не будет трогать здание, однако вместо этого снес Восточное крыло. Согласно сообщениям, американский президент обсуждал с архитекторами масштаб проекта, который готов превзойти действующую резиденцию Белого дома и Западное крыло, где расположен его кабинет.

В Белом доме заявили, что строительство финансируется за счет частных пожертвований, но не сообщили деталей о меценатах, что вызывает вопросы о поступлении средств. Федеральный судья, который рассматривал поданный иск Национального фонда охраны исторического наследия, не остановил работу над проектом, поскольку судебное разбирательство продолжается.

Напомним, ранее Дональд Трамп закрыл въезд в страну гражданам стран Африки и Ближнего Востока. Новые ограничения касаются граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии, в дополнение к списку, который уже содержит 12 стран.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого американский президент ввел полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в Венесуэлу или покидают ее порты, и добавил, что давление на Каракас будет расти еще больше.

