Строительные работы возле Белого дома вышли на новый уровень. На этой неделе полностью снесено восточное крыло исторической резиденции.

Видео дня

Именно на его месте президент США Дональд Трамп планирует возвести новый бальный зал, который, по словам администрации, должен стать "центральным местом для государственных событий и приемов". Об этом пишет CNN.

Спутниковые снимки, сделанные в четверг утром, показывают территорию, где еще недавно стояло восточное крыло – здания, традиционно служившего офисом первой леди. Теперь там только груды обломков и техника, которая уплотняет остатки сооружения перед вывозом.

Колоннада, которая вела от основной резиденции к восточному крылу, также почти полностью демонтирована – остался лишь небольшой участок, прилегающий к главному корпусу.

На месте руин уже началось строительство – экскаваторы вырыли котлован, который, вероятно, станет частью фундамента будущего зала. Поблизости, перед зданием Министерства финансов, замечены бетоносмесители и другая техника.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила журналистам, что масштабы проекта значительно увеличились по сравнению с первоначальным планом. Она заверила, что администрация действует открыто, и призвала американцев "доверять процессу".

По ее словам, новый бальный зал станет "символом обновления президентской резиденции" и будет отвечать современным требованиям к государственным мероприятиям.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего президентства завершил восемь войн, тогда как предыдущие американские лидеры Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн этого не сделали. По его словам, девятая война тоже подходит к концу, но он не уточнил, о каком именно конфликте идет речь.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, Трамп уверен, что в ближайшее время Украина и страна-агрессор Россия сядут за стол мирных переговоров. По его словам, сейчас США вместе с НАТО "усиливают давление ради мира" между странами. Тогда американец отметил, что это будет уже восьмая война, которую ему удалось прекратить.

