Суд запретил Трампу продолжать строительство бального зала в Белом доме: в администрации отреагировали

Во вторник, 31 марта, федеральный судья Ричард Леон запретил президенту США Дональду Трампу продолжать любые дальнейшие работы над строительством нового бального зала стоимостью 400 миллионов долларов на месте бывшего восточного крыла Белого дома. Он подчеркнул, что глава государства не получил одобрения от законодателей на реализацию этого проекта, чего требует федеральное законодательство.

Об этом пишет CNN. "Президент Соединенных Штатов является управителем Белого дома для будущих поколений первых семей. Однако он не является его владельцем!" – написал судья Леон.

Он заявил, что отложит исполнение своего решения на две недели, чтобы правительство имело возможность подать апелляцию. Однако Леон предупредил, что "любые наземные сооружения, возведенные в течение следующих четырнадцати дней, которые не соответствуют" его решению, "могут быть снесены в зависимости от результата рассмотрения этого дела".

"Пока Конгресс не благословит этот проект через законодательное одобрение, строительство должно прекратиться!" – написал он, добавив, что хорошая новость заключается в том, что Трамп и Конгресс могут работать над одобрением проекта.

Администрация Трампа сразу же сообщила судье, что подаст апелляцию.

Известно, что Дональд Трамп, который является бывшим застройщиком, лично участвовал в разработке деталей бального зала, от планов этажей до выбора мрамора.

"Я так занят, что у меня нет времени этим заниматься, но... я веду войны и другие дела, но это очень важно, потому что это останется с нами надолго", – сказал он журналистам на борту Air Force One в воскресенье вечером, добавив: "Я думаю, что это будет лучший бальный зал в мире".

Президент утверждает, что этот проект не подлежит никакому контролю и что он должен иметь возможность продолжать его реализацию без какого-либо серьезного надзора. Он пообещал, что строительство будет завершено летом 2028 года, за несколько месяцев до окончания его президентского срока.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, строительные работы возле Белого дома вышли на новый уровень – было полностью снесено восточное крыло исторической резиденции. Именно на его месте президент США Дональд Трамп планирует возвести новый бальный зал, который, по словам администрации, должен стать "центральным местом для государственных событий и приемов".

Вскоре стало известно, что строительство бального зала Белого дома будет стоить до 400 миллионов долларов. По мнению президента Дональда Трампа, помещение также будет служить местом проведения инаугураций будущих президентов страны.

