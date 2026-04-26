Трампа эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне: раздались выстрелы. Видео

В субботу, 25 апреля, во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп быстро вывели из зала сотрудники Секретной службы.

Об этом пишет Fox News. Очевидцы сообщили из бального зала отеля Washington Hilton, что раздались выстрелы, и что подозреваемый в стрельбе был арестован.

Источники сообщили, что человек так и не попал в зал, его взяли под стражу и вывели с места происшествия.

Вице-президента Джей Ди Венса и членов кабинета Трампа, которые также присутствовали на мероприятии, также срочно вывели. Источник сообщил CNN, что президент США в безопасности, остальные также чувствуют себя хорошо.

Вскоре Трамп подтвердил, что стрелка задержали. Правоохранители решают, можно ли продолжить мероприятие, как это предложил президент.

"Интересный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранительные органы проявили себя прекрасно. Они действовали быстро и отважно. Стрелок задержан, и я предложил "продолжить шоу", но буду полностью полагаться на решение правоохранителей. Они примут решение в ближайшее время. Независимо от этого решения, вечер пройдет не так, как планировалось, и нам просто придется провести его еще раз", – написал Трамп.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) – это традиционное мероприятие, посвященное свободе прессы. Каждый год с момента своего основания WHCA приглашает действующего президента США на свое празднование.

За исключением Трампа, все остальные главы государства присутствовали на мероприятии в определенный момент во время своих президентских сроков. В этом году Трамп решил впервые посетить ужин после лет бойкота.

