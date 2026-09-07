Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на армянском языке на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, что вызвало удивление в Кремле. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал это сигналом о суверенитете Армении.

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В то же время он заявил, что не понимает, почему об этом нельзя было заявить на русском языке. Об этом сообщают российские СМИ.

В Кремле "не поняли" выбор языка Пашиняна

Как отмечается, решение Николы Пашиняна выступить на армянском языке во время саммита вызвало удивление в Москве, однако там заявили, что якобы уважают выбор главы армянского правительства, который стал для них "непонятным".

"Да, это был сигнал – заявить о суверенитете Армении. Почему только об этом нельзя заявить на русском языке, честно говоря, мы не поняли", – высказался Песков.

В то же время Песков подчеркнул, что это личное решение главы государства, которое в Кремле уважают. По его словам, если для Пашиняна использование армянского языка является принципиальным вопросом, Москва относится к такому выбору с должным уважением.

Стоит отметить, что премьер-министр Армении стал единственным лидером страны СНГ, который во время выступления на саммите не использовал русский язык. Его речь переводили синхронно.

В то же время лидеры Кыргызстана, России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана выступали на русском языке.

Армения усиливает курс на сближение с ЕС

После саммита Европейского политического сообщества, который в мае собрал в Ереване десятки европейских лидеров (включая президента Украины Владимира Зеленского), состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС, итогом которого стало провозглашение партнерства, основанного на взаимных связях.

В Армении официально стартовала евроинтеграция, когда Никол Пашинян подписал соответствующий закон в апреле 2025 года. Тогда глава армянского правительства подчеркнул, что это начало сближения, а не формальная заявка на членство.

На действия Армении отреагировал и российский диктатор Владимир Путин. Он сравнил сближение Еревана с Брюсселем с событиями в Украине, подчеркнув, что такие намерения "требуют особого рассмотрения".

Как писал OBOZ.UA, в июне 2026 года Никол Пашинян отверг требование Владимира Путина провести референдум о возможном вступлении Армении в Евросоюз. Армянский премьер тогда заявлял, что процесс евроинтеграции еще не достиг этапа, когда гражданам можно предложить окончательный выбор между ЕС и ЕАЭС.

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