Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг требование российского диктатора Владимира Путина о проведении референдума о возможном вступлении страны в Европейский Союз. Он заявил, что пока нет оснований ставить вопрос выбора между ЕС и Евразийским экономическим союзом.

По его словам, процесс евроинтеграции Армении еще не достиг этапа, когда гражданам можно было бы предлагать четкое альтернативное решение. Об этом сообщает Armenpress.

"По сути, нет оснований, не сформирован баланс, чтобы мы могли предложить народу выбор идти тем или иным путем. Сегодня этот выбор теоретический, а ставить теоретический выбор на референдум не так разумно, неправильно и необоснованно", – сказал Пашинян.

Он также отметил, что Ереван и в дальнейшем спокойно и взвешенно будет работать в рамках ЕАЭС, который, по его словам, до сих пор имеет нереализованный потенциал.

Стоит отметить, что требование проведения референдума в адрес Еревана было опубликовано на сайте Кремля в совместном заявлении лидеров стран ЕАЭС по итогам заседания высшего евразийского экономического совета в Астане в пятницу, 29 мая.

"Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза", – говорится в заявлении лидеров РФ, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Саммиты в Ереване усилили курс Армении на сближение с ЕС

В начале мая Армения стала важным центром европейской дипломатии. После саммита Европейского политического сообщества, который 4 мая собрал в Ереване десятки лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, на следующий день состоялось еще одно событие – первый двусторонний саммит Армения–ЕС.

Его ключевым результатом стало объявление о партнерстве, основанном на взаимном сотрудничестве. Армения формально начала процесс евроинтеграции после принятия соответствующего закона в апреле 2025 года, однако Никол Пашинян подчеркивал, что речь идет о старте сближения с ЕС, а не об официальной заявке на членство.

Ранее OBOZ.UA сообщал, кремлевский диктатор Владимир Путин сравнил сближение Армении с Европейским Союзом с ситуацией, которая наблюдалась в Украине. По его словам, намерения официального Еревана присоединиться к ЕС "требуют особого рассмотрения".

