"Не доводите до крайностей": Путин пригрозил Армении "судьбой Украины" из-за сближения с ЕС

Кремлевский диктатор Владимир Путин сравнил сближение Армении с Европейским Союзом с ситуацией, которая наблюдалась в Украине. По его словам, намерения официального Еревана присоединиться к ЕС "требуют особого рассмотрения".

Такую завуалированную угрозу российский главарь озвучил вечером в субботу, 9 мая, выступая перед пропагандистскими медиа. "А вот относительно планов Армении присоединиться к Евросоюзу – это, конечно, требует особого рассмотрения", – заявил он так называемым журналистам.

Комментируя внутренние процессы в иностранной стране, лидер РФ напомнил об "особых отношениях на протяжении веков с армянским народом".

Власти Армении могли бы провести референдум о вступлении в ЕС. Если решение будет принято, Россия, мол, могла бы начать процесс "мягкого такого, интеллигентного и взаимовыгодного развода".

"Я Пашиняну (премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну. – Ред.) говорил, мы поддержим все, что выгодно армянскому народу... Если армянскому народу выгодно то или иное решение – пожалуйста, мы против не будем. Но, конечно, мы должны принимать во внимание некоторые обстоятельства, которые являются важными и для нас, и для наших партнеров", – выдал Путин.

Он подчеркнул, что Еревану не следует "все доводить до крайности": "Нужно своевременно просто сказать, что мы будем делать так и так. Здесь нет ничего особенного. Надо все посчитать. И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать".

Отдельно диктатор напомнил, что "в случае с Украиной" все также начиналось с вопроса евроинтеграции.

Что предшествовало

В начале мая Армения превратилась в главный дипломатический центр Европы. После саммита Европейского политического сообщества, который 4 мая собрал в Ереване десятки европейских лидеров (включая президента Украины Владимира Зеленского), состоялось еще одно значимое событие. Во вторник, 5 мая, прошел первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС. Его главным итогом стало провозглашение партнерства, основанного на взаимных связях.

Армения официально начала процесс евроинтеграции, подписав соответствующий закон в апреле 2025 года. Никол Пашинян подчеркивал, что это является началом сближения, а не формальной заявкой на членство.

