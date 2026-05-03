Зеленский прибыл в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. Видео

В воскресенье, 3 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Армению. Глава государства примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Еревана.

"Прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества. Впереди много встреч. Ключевое – больше безопасности и координации для всех нас", – написал глава государства.

По словам пресс-службы Офиса президента Украины, глава государства должен провести двусторонние встречи с премьер-министрами Норвегии (Йонасом гар Стере), Финляндии (Петтери Орпо), Великобритании (Киром Стармером) и Чехии (Андреем Бабишем).

Что известно о саммите

Мероприятие пройдет в относительном новом формате, который предложил президент Франции Эммануэль Макрон в 2022 году. Цель заключается в создании платформы для стран "большой Европы": входящих в Евросоюз и не входящих, для обсуждения общих проблем на равных.

Сообщество появилось как ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, чтобы сплотить континент перед лицом новых угроз. В отличие от ЕС, здесь нет жесткой бюрократии или обязательных юридических решений. Это скорее "клуб" для оперативной координации и обмена мнениями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Армении премьер-министр Чехии Андрей Бабиш запланировал провести короткие переговоры с Владимиром Зеленским. Туда же отправится и глава правительства Польши Дональд Туск.

