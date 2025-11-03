'Дни Мадуро на посту президента сочтены': Трамп прокомментировал вероятность военной операции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп сказал, что "сомневается" в возможности операции американских войск против Венесуэлы. Однако также он предупредил диктатора Николас Мадуро: мол, его дни на посту главы страны сочтены.

Такие противоречивые заявления республиканец сделал в программе под названием 60 Minutes в эфире CBS. Однозначного ответа он так и не дал.

Комментируя то, собираются ли Соединенные Штаты развязать войну против Венесуэлы, Трамп сказал: "Сомневаюсь. Не думаю. Но они очень плохо с нами обращаются".

И речь идет не только о наркотрафике, отметил он. "Они перебросили в нашу страну сотни тысяч людей, которых мы не хотели здесь видеть, людей из тюрем – они опорожнили свои тюрьмы в нашу страну", – утверждает глава Белого дома. Остановить это – "почти первоочередная задача" для Трампа.

Он уже приказал американским войскам уничтожить по меньшей мере девять судов в водах у побережья Венесуэлы, ликвидировав более трех десятков вероятных перевозчиков запрещенных веществ. При этом президент отказался говорить о том, планируют ли войска США удары по суше.

"Я не скажу вам этого. Я не говорю, что это правда или неправда... Я не утверждал бы, что не сделаю этого, потому что я не рассказываю журналистам о том, буду ли наносить удар", – отметил Трамп.

В то же время он намекнул, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены.

Что предшествовало

По данным СМИ, Соединенные Штаты наращивают военную силу, которая потенциально может быть направлена против Венесуэлы. С августа Америка развернула в регионе не менее 13 военных кораблей, пять вспомогательных судов и атомную подводную лодку, в патрулировании также задействована авиация.

В Reuters утверждают, что военные модернизируют давно заброшенный бывший плацдарм времен Холодной войны в Карибском бассейне. Речь идет о военно-морской базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико (вблизи Венесуэлы).

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писало, что потенциальные цели для ударов в Венесуэле уже определены. Среди них военные объекты, порты, аэропорты и т.п., которые якобы используются для контрабанды наркотиков.

По неподтвержденной информации, Центральное разведывательное управление США получило разрешение на проведение тайных операций на территории Венесуэлы, в том числе для "устранения" венесуэльского диктатора и его окружения.

– Мадуро мобилизовал вооруженные силы страны в рамках учений "План Independencia 200". Кроме того, Венесуэла развернула 5000 зенитных ракет российского производства "Игла-С" (аналогичные американским Stinger) на ключевых позициях противовоздушной обороны.

– Также стало известно, что власти Венесуэлы обратились к России, Китаю и Ирану с просьбойусилить их оборону и помочь с радиолокационной разведкой, ремонтом самолетов и поставками ракет.

