США готовят военно-морской плацдарм вблизи Венесуэлы – Reuters

Соединенные Штаты Америки модернизируют давно заброшенный бывший плацдарм времен Холодной войны в Карибском бассейне. Военно-морская база Рузвельт-Роудс будет находиться в Пуэрто-Рико (вблизи Венесуэлы).

Об этом пишет Reuters, проанализировав спутниковые снимки из этого района. В США в частности считают, что региональное присутствие американских военных укрепляет безопасность и сдержит незаконную перевозку наркотиков и оружия через территорию страны. Также это свидетельствует о подготовке к длительным операциям, которые могут помочь поддержать возможные действия внутри Венесуэлы.

Согласно фотографиям, сделанным Reuters, 17 сентября на бывшей военно-морской базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, которую ВМС закрыли более 20 лет назад, продолжались строительные работы, когда бригады начали расчищать и восстанавливать асфальтирование рулевых дорожек, ведущих к взлетно-посадочной полосе.

До вывода ВМС с базы в 2004 году, база Рузвельт-Роудс была одной из крупнейших военно-морских баз США в мире. По словам одного из американских чиновников, плацдарм занимает стратегическое место и предлагает большое пространство для сбора оборудования.

Кроме модернизации возможностей посадки и взлета на дороге Рузвельта, США строят объекты в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Сент-Круа на Виргинских островах. Эти территории расположены примерно в 500 милях от Венесуэлы.

Агентство Reuters пообщалось с тремя американскими военными чиновниками и тремя морскими экспертами, которые заявили, что новое строительство в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах свидетельствует о подготовке, которая может позволить американским военным проводить операции внутри Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно утверждал, что США надеются отстранить его от власти.

"Все это, я думаю, разработано для того, чтобы напугать режим Мадуро и генералов вокруг него, надеясь, что это создаст раскол", – сказал агентству Reuters Кристофер Эрнандес-Рой, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Чтобы отслеживать военную деятельность США в регионе в течение последних двух месяцев, агентство Reuters фотографировало военные базы и просматривало спутниковые снимки, данные отслеживания судов и полетов, а также публикации в социальных сетях. Информационное агентство также отслеживало перемещение военных судов США с помощью репортажей с мест событий и фотографий и видео из открытых источников.

Наращивание военной силы в регионе является крупнейшим, не связанным с ликвидацией последствий стихийных бедствий, с 1994 года, когда Соединенные Штаты направили два авианосца и более 20 000 военнослужащих в Гаити для участия в операции "Поддержка демократии".

С начала сентября Соединенные Штаты нанесли по меньшей мере 14 ударов по предполагаемым судам с наркотиками в Карибском бассейне и Тихом океане, в результате чего погиб 61 человек.

Удары по предполагаемым судам с наркотиками обострили напряженность в отношениях с Венесуэлой и Колумбией. Они также привлекли внимание к части мира, которая в последние годы получала ограниченные ресурсы в рамках американских вооруженных сил.

На просьбу прокомментировать расширение военного присутствия в регионе, Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании пообещал бороться с наркокартелями региона.

"Он принял беспрецедентные меры, чтобы остановить бедствие наркотерроризма, которое привело к ненужной смерти невинных американцев", – заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в заявлении журналистам.

Наращивание военного присутствия США в Карибском бассейне началось в августе с прибытия военных кораблей, атомной подводной лодки, истребителей и самолетов-разведчиков.

После ознакомления с выводами Reuters, Пентагон не ответил на запрос о комментарии. Впрочем Марк Кансиан, полковник морской пехоты США в отставке и старший советник CSIS, заявил, что изменения соответствуют подготовке к увеличению количества посадок и взлетов военных самолетов.

Кроме реконструкции рулевых дорожек, агентство Reuters наблюдало за установкой переносных средств обеспечения воздушного движения и другого мобильного оборудования безопасности.

Эрнандес-Рой, сотрудник CSIS, рассказал Reuters, что американские военные, возможно, просто ремонтируют выбоины. Но он добавил, что если внимание сейчас сосредоточено на Западном полушарии, вполне логично, что США захочет вновь открыть то, что когда-то было огромной военно-морской базой, и убедиться, что "она может вместить весь спектр планеров, которые используют американские военные".

К середине октября американские военные перебросили средства связи и мобильную башню управления воздушным движением, которые обычно используются для координации наплыва самолетов в зонах боевых действий или после стихийных бедствий.

На спутниковых снимках видно строительство хранилища боеприпасов в аэропорту, хотя эксперты, с которыми общалось агентство Reuters, сказали, что пока непонятно, какое именно оружие там может храниться.

"Это очень важно, их можно было бы использовать в ближайшее время для операции против Венесуэлы. Но также этот объект также может сигнализировать о долгосрочном планировании операций против картелей", – отметил один из экспертов.

На снимках из аэропорта имени Генри Э. Рольсена видно активное строительство вблизи перрона, где паркуются и обслуживаются самолеты. По словам официальных лиц США, улучшение перронов может позволить большему количеству военных самолетов США парковаться и заправляться.

На видео, снятом местным жителем по просьбе Reuters, показано новую радарную систему в аэропорту.

Альберт Брайан-младший, губернатор Виргинских островов США, заявил, что хотя с американскими военными существует определенный уровень координации по развертыванию войск на территории, его офис не был знаком с оперативными деталями и будущим планированием этих операций.

"Региональное присутствие американских военных укрепляет безопасность и сдерживает незаконную перевозку наркотиков и оружия через территорию", – говорится в заявлении чиновника.

Эрнандес-Рой из CSIS заявил, что изменения могут быть направлены на поддержку большого количества американских военных самолетов, прибывающих в регион. Модернизация также может помочь заполнить пробелы в возможностях радиолокационного наблюдения, если наркоторговцы перейдут с кораблей на самолеты.

"Единственная брешь в радиолокационном покрытии, которая является постоянной проблемой для перехвата рейсов с наркотиками, на самом деле находится над Гаити, и это что-то вроде большой черной дыры", – добавил Эрнандес-Рой.

По данным Государственного департамента, Гаити используется как транзитный пункт для перевозки кокаина и марихуаны из Южной Америки в Соединенные Штаты.

Судоходство в огневой мощи ВМС США

Согласно сообщениям Reuters и официальными лицами США, администрация Трампа с августа развернула в регионе не менее 13 военных кораблей, пять вспомогательных судов и атомную подводную лодку из различных военно-морских баз и глобальных развертываний, включая авианосец "Джеральд Форд", самое большое судно такого типа. В регионе остаются восемь военных кораблей, а также вспомогательные суда.

Агентство Reuters зафиксировало прибытие вспомогательных судов, в частности двух заправочных танкеров USNS Kanawha и USNS Joshua Humphreys, госпитального судна USNS Comfort и судна для испытания навигационных систем подводных лодок USNS Waters.

Воздушная мощь у побережья Венесуэлы

Также продолжается наращивание количества военных самолетов США. Согласно предварительным сообщениям Reuters, вместе с авианосцем Ford, который может вместить более 75 военных самолетов. В частности, Пентагон направил 10 современных самолетов F-35 и самолеты-разведчики.

В конце октября, согласно данным отслеживания полетов, ВВС США совершили полет сверхзвуковых бомбардировщиков Lancer с авиабазы Дайесс в Абилине, штат Техас, и авиабазы Гранд-Форкс в Северной Дакоте у побережья Венесуэлы.

15 октября три бомбардировщика B-52 взлетели с авиабазы Барксдейл в Шривпорте, штат Луизиана, и совершили круг у побережья Венесуэлы, прежде чем вернуться на базу, согласно данным отслеживания полетов.

Кроме того, агентство Reuters отслеживало десятки рейсов грузовых самолетов C-17 в регион. Эксперты, опрошенные журналистами, заявили, что самолеты могут пополнять запасы кораблей или доставлять системы оружия или беспилотники на базу в Пуэрто-Рико.

А по меньшей мере десяток самолетов-разведчиков с авиабазы ВМС США в Джексонвилле, штат Флорида, пролетели над Багамскими островами и дальше на юг над Карибским бассейном в октябре, согласно данным отслеживания полетов FlightRadar24.

Эксперты говорят, что эти полеты самолетов Poseidon P-8A свидетельствуют о том, что американские военные пытаются собрать большие объемы разведывательных данных в регионе. Хотя конечная цель масштабного наращивания войск еще не ясна, основы для операций в Венесуэле уже подготовлены, о чем на прошлой неделе заявил президент Дональд Трамп.

"Следующей будет земля", – сказал он.

Напомним, что накануне, 1 ноября, американские военные корабли перешли в состояние готовности к возможным ударам по Венесуэле. Эту теорию подтверждают спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что Соединенные Штаты усилили свое военно-морское присутствие в Карибском море.

Кроме того, президент Венесуэлы обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой усилить военные возможности, в частности радиолокацию, ремонт самолетов и поставки ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут начать наземную операцию в Венесуэле против наркокартелей. Ранее американские военные ограничивались ударами по лодкам, которые, как заявлялось, связывали с торговлей наркотиками.

