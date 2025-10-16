Трамп разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью устранения Мадуро – NYT

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила разрешение Центральному разведывательному управлению страны на проведение тайных операций на территории Венесуэлы. В частности, ЦРУ предоставлено разрешение действовать с целью "устранения" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его окружения.

Видео дня

Отныне ЦРУ может действовать на территории Венесуэлы "как самостоятельно, так и в координации с более масштабными военными операциями". Об этом изданию New York Times сообщили источники среди высокопоставленных чиновников из окружения Трампа.

Что именно позволили разведчикам

По данным источников NYT, конечной целью Трампа является "устранение Мадуро от власти". Предоставленные полномочия позволяют оперативникам ЦРУ "осуществлять ряд тайных миссий в акватории Карибского бассейна", а также "проводить операции непосредственно в Венесуэле".

Издание уточняет, что пока неизвестно, планирует ли ЦРУ указанные действия.

Так или иначе, другое знакомое с этим вопросом издание (речь идет о Politico), утверждало, что Николас Мадуро может быть признанным законной целью для США. Дело в том, что если раньше, во время своего первого срока в Овальном кабинете Трамп пытался бороться с диктатором Венесуэлы политическим путем, то теперь выбрал менее сложную стратегию – просто обвинил последнего в организации наркотрафика в США.

"Разве мы не преследуем наркоторговцев и террористов?", – цитировало издание свои источники из окружения Трампа.

Также оба издания напоминают, как в сентябре министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Вашингтон готов рассмотреть вариант свержения режима Николаса Мадуро, отметив, что для этого могут быть использованы "все ресурсы американской армии".

Противостояние США и Венесуэлы

В течение последних недель августа США наращивали военное присутствие в Карибском бассейне. Там были расположены корабли с ракетами "Томагавк", одна ударная подводная лодка, несколько самолетов и более четырех тысяч морпехов и моряков.

Этому предшествовали сообщения, что Трамп рассматривает различные варианты военных ударов против наркокартелей, действующих в Венесуэле. Причем американский лидер заблаговременно разрешил военным проводить смертельные операции против картелей, которые его администрация признала террористическими группами.

Отдельно Вашингтон назвал Николаса Мадуро "наркотеррористом", связанным с картелями, и увеличил вознаграждение за его арест вдвое – до 50 миллионов долларов.

Потопленные суда

Уже 2 сентября в южной части Карибского бассейна был потоплен первый венесуэльский корабль. Во время этой "операции" были убиты 11 человек на борту судна, которых в США признали членами "наркотеррористической организации".

А 16 сентября американцы уничтожили второе судно, якобы перевозившее наркотики из Венесуэлы. Происшествие также произошло в Карибском бассейне, вблизи Венесуэлы, но тогда погибли три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября спецназовцы из рядов морской пехоты США поразили очередное судно в море неподалеку от берегов Венесуэлы. Из-за поражения корабля, который, по данным американской разведки, перевозил наркотики, погибло шесть человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!