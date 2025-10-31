Мадуро попросил у Путина ракеты и другую помощь из-за эскалации со США – WP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой усилить военные возможности его страны. Каракасу нужны радары, ремонт самолетов и ракеты на фоне наращивания количества американских войск в Карибском бассейне.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства США. Соответствующие запросы от Венесуэлы к Москве были сделаны в форме письма, предназначенного для российского диктатора Владимира Путина. Его должны были передать во время визита высокопоставленного помощника Мадуро в столицу России в этом месяце.

Так, лидер Венесуэлы обратился к россиянам с просьбой помочь усилить противовоздушную оборону его страны, в частности восстановить несколько российских самолетов Су-30МК2, приобретенных ранее. Мадуро также попросил о помощи в капитальном ремонте восьми двигателей и пяти радаров в России, приобретении 14 комплектов ракет, которые, как считается, являются российскими, а также неуказанную "логистическую поддержку".

Мадуро подчеркнул, что российские истребители Су "представляли собой важнейшее средство сдерживания, которым располагало правительство Венесуэлы перед угрозой войны". Он попросил Россию о "среднесрочном плане финансирования на три года" через Ростех, российский государственный оборонный конгломерат. Сумма запроса в документах не указана.

Обращения к Китаю и Ирану

Мадуро также написал письмо к лидеру Китая Си Цзиньпину, в котором требовал "расширения военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия "эскалации между США и Венесуэлой".

В нем президент обратился к китайскому правительству с просьбой ускорить производство китайскими компаниями систем радиолокационного обнаружения – вероятно, для того, чтобы Венесуэла могла расширить свои возможности.

"В письме Мадуро подчеркнул серьезность восприятия агрессии США в Карибском бассейне, представив военные действия США против Венесуэлы как действия против Китая из-за их общей идеологии", – сказано в сообщении.

В документах говорится и о том, что венесуэльский министр транспорта Рамон Селестино Веласкес недавно координировал поставку военного оборудования и дронов из Ирана, планируя визит в эту страну. Он сообщил иранскому чиновнику, что Венесуэла нуждается в "оборудовании для пассивного обнаружения", "GPS-шифраторах" и "почти наверняка дронах с дальностью действия 1000 км".

Из документов непонятно, как на такие запросы отреагировали Россия, Китай и Иран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут начать наземную операцию в Венесуэле против наркокартелей. Ранее американские военные ограничивались ударами по лодкам, которые, как заявлялось, связывали с торговлей наркотиками.

